«Аэрофлот» возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

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«Аэрофлот» возьмет 15 самолетов Airbus A330
«Аэрофлот» возьмет 15 самолетов Airbus A330 Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» первая в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Аренда трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 вместе с экипажами стала возможной после договоренностей с российским авиаперевозчиком iFly», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Всего в парке авиакомпании будет 15 самолетов этой модели. 

Особенность «мокрого» лизинга в том, что арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит его техническое обслуживание и ремонт при необходимости, оформляет страховку и нанимает экипаж. Непосредственно полеты осуществляет арендатор.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что готовы взять самолеты Ту-214 только с командиром и вторым пилотом, передает 360.ru. Накануне в АО «Туполев» начались летные испытания прототипа Ту-214, оснащенного новыми российскими комплектующими. Самолет взлетел с территории авиазавода в Казани и находился в воздухе в течение одного часа и десяти минут.

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Авиакомпания «Аэрофлот» первая в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Аренда трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 вместе с экипажами стала возможной после договоренностей с российским авиаперевозчиком iFly», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Всего в парке авиакомпании будет 15 самолетов этой модели.  Особенность «мокрого» лизинга в том, что арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит его техническое обслуживание и ремонт при необходимости, оформляет страховку и нанимает экипаж. Непосредственно полеты осуществляет арендатор. Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что готовы взять самолеты Ту-214 только с командиром и вторым пилотом, передает 360.ru. Накануне в АО «Туполев» начались летные испытания прототипа Ту-214, оснащенного новыми российскими комплектующими. Самолет взлетел с территории авиазавода в Казани и находился в воздухе в течение одного часа и десяти минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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