«Аэрофлот» возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

Авиакомпания «Аэрофлот» первая в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Аренда трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 вместе с экипажами стала возможной после договоренностей с российским авиаперевозчиком iFly», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Всего в парке авиакомпании будет 15 самолетов этой модели.
Особенность «мокрого» лизинга в том, что арендодатель сам отвечает за летную годность самолета, проводит его техническое обслуживание и ремонт при необходимости, оформляет страховку и нанимает экипаж. Непосредственно полеты осуществляет арендатор.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что готовы взять самолеты Ту-214 только с командиром и вторым пилотом, передает 360.ru. Накануне в АО «Туполев» начались летные испытания прототипа Ту-214, оснащенного новыми российскими комплектующими. Самолет взлетел с территории авиазавода в Казани и находился в воздухе в течение одного часа и десяти минут.
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