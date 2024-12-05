Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до глубокого экономического и политического кризиса. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Действующий президент Франции довел некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса», — заявил Володин. Полный текст слов председателя ГД опубликован в его официальном telegram-канале.
Правительство Франции, возглавляемое Эммануэлем Макроном, получило вотум недоверия от парламента и обязано уйти в отставку. Володин подчеркнул, что это первый случай с 1962 года, когда французское правительство сталкивается с подобной ситуацией. «Время Макрона, Байдена (действующий глава США Джо Байден — прим.ред. URA.RU) и им подобных должно уйти в прошлое», — заключил политик.
Отставка последовала после голосования, в котором за недоверие премьер-министру Мишелю Барнье, проголосовал 331 депутат при необходимом большинстве в 289 голосов. Барнье проработал на своем посту всего 91 день, что стало антирекордом для Франции.
После вотума недоверия премьеру Франции лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано призвала к отставке французского лидера Эммануэля Макрона. Пано указала на то, что поддержка вотума недоверия к правительству свидетельствует о том, что политика действующего президента вызывает недовольство среди граждан страны.
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