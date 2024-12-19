На Кубани резко наладилась ситуация с выбросом мазута в Черное море

На Кубани не зафиксировано новых очагов загрязнения моря мазутом после недавнего крушения танкеров в районе Керченского пролива. Об этом сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.
«Дополнительных очагов возникновения нефтяных пятен и заражения береговой линии не обнаружено», — заявил Потахов. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что улучшение ситуации связано с прекращением шторма, который ранее способствовал выбросу мазута на берег.
Потахов также отметил, что продолжается тщательный мониторинг береговой полосы на протяжении 70 километров. В ходе этих работ специалистами уже убрано более 860 тонн загрязненного нефтью грунта.
В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На судах находились мазут и другие нефтепродукты, которые были выброшены на берег. В связи с происшествием в Анапе объявлен режим ЧС. За два дня в регионе устранили 12,6 тонн мазута.
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