В США раскрыли, какое оружие ВС РФ сделало ВСУ уязвимыми

MWM: российские ракеты «Искандер-М» повышают уязвимость ВСУ
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Ракеты «Искандер-М» используются ВС РФ с 2024 года
Ракеты «Искандер-М» используются ВС РФ с 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия оказалась под угрозой вследствие использования российскими войсками ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает газета Military Watch Magazine.

«Баллистические ракетные комплексы „Искандер-М“ с большим успехом применялись против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года. Они выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — сообщает Military Watch Magazine.

Ранее, 3 января 2025 года, ракета типа «Искандер-М» была использована для удара по территории возле села Юнаковка в Сумской области, сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны». Этот удар привел к гибели свыше 200 украинских военнослужащих и разрушению бронетехники, передает «Ридус».

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Украинская армия оказалась под угрозой вследствие использования российскими войсками ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает газета Military Watch Magazine. «Баллистические ракетные комплексы „Искандер-М“ с большим успехом применялись против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года. Они выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — сообщает Military Watch Magazine. Ранее, 3 января 2025 года, ракета типа «Искандер-М» была использована для удара по территории возле села Юнаковка в Сумской области, сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны». Этот удар привел к гибели свыше 200 украинских военнослужащих и разрушению бронетехники, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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