В США раскрыли, какое оружие ВС РФ сделало ВСУ уязвимыми

Украинская армия оказалась под угрозой вследствие использования российскими войсками ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает газета Military Watch Magazine.
«Баллистические ракетные комплексы „Искандер-М“ с большим успехом применялись против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года. Они выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — сообщает Military Watch Magazine.
Ранее, 3 января 2025 года, ракета типа «Искандер-М» была использована для удара по территории возле села Юнаковка в Сумской области, сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны». Этот удар привел к гибели свыше 200 украинских военнослужащих и разрушению бронетехники, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.