В московском метрополитене обновили ряд запретов

Московские власти добавили ряд ограничений для пассажиров местного метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки ещё безопаснее и комфортнее», — рассказал замглавы столицы. Его заявление опубликовано на сайте Дептранса Москвы.
Так, пассажирам метро не рекомендуется самостоятельно открывать двери вагонов, а также препятствовать их открытию во время остановок. Им запрещается пользоваться велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения на станциях и в переходах.
Кроме того, изменились правила перевозки транспортных средств — перед проездом их необходимо упаковать в специальные чехлы. Пассажирам с домашними питомцами обязательно нужно воспользоваться специальными контейнерами и клетками при их перевозке, но исключение составляют собаки-поводыри. Кроме того, в вагонах метро рекомендуется пользоваться наушниками при просмотре видео- или аудиотрансляций.
В Москве собираются построить 12 станций метро. Об этом сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Заббярова. Нововведения являются частью масштабной программы развития городской инфраструктуры.
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