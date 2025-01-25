25 января 2025

В московском метрополитене обновили ряд запретов

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти объяснили, что изменения направлены на повышение комфорта и безопасности
Власти объяснили, что изменения направлены на повышение комфорта и безопасности Фото:

Московские власти добавили ряд ограничений для пассажиров местного метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки ещё безопаснее и комфортнее», — рассказал замглавы столицы. Его заявление опубликовано на сайте Дептранса Москвы.

Так, пассажирам метро не рекомендуется самостоятельно открывать двери вагонов, а также препятствовать их открытию во время остановок. Им запрещается пользоваться велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения на станциях и в переходах.

Кроме того, изменились правила перевозки транспортных средств — перед проездом их необходимо упаковать в специальные чехлы. Пассажирам с домашними питомцами обязательно нужно воспользоваться специальными контейнерами и клетками при их перевозке, но исключение составляют собаки-поводыри. Кроме того, в вагонах метро рекомендуется пользоваться наушниками при просмотре видео- или аудиотрансляций.

В Москве собираются построить 12 станций метро. Об этом сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Заббярова. Нововведения являются частью масштабной программы развития городской инфраструктуры.

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Московские власти добавили ряд ограничений для пассажиров местного метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов. «Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки ещё безопаснее и комфортнее», — рассказал замглавы столицы. Его заявление опубликовано на сайте Дептранса Москвы. Так, пассажирам метро не рекомендуется самостоятельно открывать двери вагонов, а также препятствовать их открытию во время остановок. Им запрещается пользоваться велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения на станциях и в переходах. Кроме того, изменились правила перевозки транспортных средств — перед проездом их необходимо упаковать в специальные чехлы. Пассажирам с домашними питомцами обязательно нужно воспользоваться специальными контейнерами и клетками при их перевозке, но исключение составляют собаки-поводыри. Кроме того, в вагонах метро рекомендуется пользоваться наушниками при просмотре видео- или аудиотрансляций. В Москве собираются построить 12 станций метро. Об этом сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Заббярова. Нововведения являются частью масштабной программы развития городской инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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