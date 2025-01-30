У арестованного экс-главы «Фонбета» вскрылось тайное гражданство

Baza: у экс-главы «Фонбета» Анохина есть гражданство Мексики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Анохина есть гражданство Мексики и вид на жительство в Черногории
У Анохина есть гражданство Мексики и вид на жительство в Черногории Фото:
новость из сюжета
Арестован экс-гендиректор «Фонбета»

У бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина есть мексиканское гражданство. Об этом сообщил telegram-канал Baza. 

«Сергей Анохин оказался гражданином Мексики, также он имеет вид на жительство в Черногории», — передает telegram-канал. В публикации также отметили, что следствие просит до 23 марта арестовать двух подозреваемых в деле о взятках.

Кроме того, сегодня, 30 января,  Анохина по решению суда арестовали. Он признал свою вину в деле о даче взятки в 60 млн рублей сотрудникам спецслужб. В рамках его дела обвинения предъявлены еще трем фигурантам. Также уже задержаны шесть человек, среди них замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, пишет RT

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина есть мексиканское гражданство. Об этом сообщил telegram-канал Baza.  «Сергей Анохин оказался гражданином Мексики, также он имеет вид на жительство в Черногории», — передает telegram-канал. В публикации также отметили, что следствие просит до 23 марта арестовать двух подозреваемых в деле о взятках. Кроме того, сегодня, 30 января,  Анохина по решению суда арестовали. Он признал свою вину в деле о даче взятки в 60 млн рублей сотрудникам спецслужб. В рамках его дела обвинения предъявлены еще трем фигурантам. Также уже задержаны шесть человек, среди них замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, пишет RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...