У арестованного экс-главы «Фонбета» вскрылось тайное гражданство

У бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина есть мексиканское гражданство. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Сергей Анохин оказался гражданином Мексики, также он имеет вид на жительство в Черногории», — передает telegram-канал. В публикации также отметили, что следствие просит до 23 марта арестовать двух подозреваемых в деле о взятках.
Кроме того, сегодня, 30 января, Анохина по решению суда арестовали. Он признал свою вину в деле о даче взятки в 60 млн рублей сотрудникам спецслужб. В рамках его дела обвинения предъявлены еще трем фигурантам. Также уже задержаны шесть человек, среди них замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.