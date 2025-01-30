«Ветераны России» требуют запретить концерты легендарного певца

Общественное движение «Ветераны России» призвало приостановить гастрольную деятельность певца Филиппа Киркорова в стране из-за его выступления на свадьбе в Нью-Йорке. Активистов возмутило, что Киркоров выступал вместе с Кристиной Орбакайте, чья позиция по СВО вызывает вопросы. Об этом сообщает NEWS.ru
«Ветераны России» считают, что культурному сообществу и государственным органам следует запретить Киркорову выступать. Это необходимо «до тех пор, пока он не продемонстрирует истинную преданность стране», — сказано в обращении общественников. Кроме того, активисты попросили приостановить гастрольную деятельность Киркорова в России до тех пор, пока он не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам.
Активистов возмутило, что Киркоров выступал вместе с Кристиной Орбакайте, чья позиция по СВО вызывает вопросы. Они напомнили о его прошлых действиях, которые, по их мнению, дискредитируют его как народного артиста.
Ранее URA.RU сообщало, что российские артисты Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте стали звездами вечера на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Мероприятие прошло на одной из самых известных свадебных площадок города — Da Mikele Illagio.
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