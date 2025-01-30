Медведев призвал депортировать мигрантов, которые принимают наркотики

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Медведев предложил депортировать из РФ принимающих наркотики и инфицированных мигрантов
Медведев предложил депортировать из РФ принимающих наркотики и инфицированных мигрантов Фото:

Из России нужно депортировать мигрантов, принимающих наркотические вещества. Для этого нужно проработать механизмы взаимодействия ведомств. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Одна из острых проблем в области миграции — ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что также для таких мигрантов нужно обрубить пути для легализации на российской территории.

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Из России нужно депортировать мигрантов, принимающих наркотические вещества. Для этого нужно проработать механизмы взаимодействия ведомств. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Одна из острых проблем в области миграции — ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что также для таких мигрантов нужно обрубить пути для легализации на российской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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