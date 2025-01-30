Из России нужно депортировать мигрантов, принимающих наркотические вещества. Для этого нужно проработать механизмы взаимодействия ведомств. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Одна из острых проблем в области миграции — ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что также для таких мигрантов нужно обрубить пути для легализации на российской территории.
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