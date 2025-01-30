США готовят подземный ядерный взрыв, который не проводился больше 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США готовятся к ядерным испытаниям, которых не проводили с 1992 года
В США готовятся к ядерным испытаниям, которых не проводили с 1992 года Фото:

Весной текущего года в США запланирован эксперимент с подрывом плутония в рамках проекта Главной подземной лаборатории для субкритических экспериментов (PULSE), расположенной в Неваде. Об этом сообщает NPR, чьи журналисты недавно посетили лабораторию. Такие учения не проводились более 30 лет.

«Взрыв будет крошечным, с невообразимо малой долей истинной мощности ядерного оружия. Правительство США заявляет, что не будет никакой неконтролируемой ядерной реакции, даже небольшой», — передают в NPR.

Плутониевый сердечник — это основа для подрыва ядерных боеголовок. И испытания нужны для проверки срока годности плутониевых стержней. 

В последний раз такое ядерное испытания в США проводили в 1992 году. Россия также не проводила ядерных испытаний после распада СССР.

В 2024 году Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле заметили, что после этого ситуация между Москвой и Вашингтоном де-юре выровнялась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весной текущего года в США запланирован эксперимент с подрывом плутония в рамках проекта Главной подземной лаборатории для субкритических экспериментов (PULSE), расположенной в Неваде. Об этом сообщает NPR, чьи журналисты недавно посетили лабораторию. Такие учения не проводились более 30 лет. «Взрыв будет крошечным, с невообразимо малой долей истинной мощности ядерного оружия. Правительство США заявляет, что не будет никакой неконтролируемой ядерной реакции, даже небольшой», — передают в NPR. Плутониевый сердечник — это основа для подрыва ядерных боеголовок. И испытания нужны для проверки срока годности плутониевых стержней.  В последний раз такое ядерное испытания в США проводили в 1992 году. Россия также не проводила ядерных испытаний после распада СССР. В 2024 году Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле заметили, что после этого ситуация между Москвой и Вашингтоном де-юре выровнялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...