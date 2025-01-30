США готовят подземный ядерный взрыв, который не проводился больше 30 лет

Весной текущего года в США запланирован эксперимент с подрывом плутония в рамках проекта Главной подземной лаборатории для субкритических экспериментов (PULSE), расположенной в Неваде. Об этом сообщает NPR, чьи журналисты недавно посетили лабораторию. Такие учения не проводились более 30 лет.
«Взрыв будет крошечным, с невообразимо малой долей истинной мощности ядерного оружия. Правительство США заявляет, что не будет никакой неконтролируемой ядерной реакции, даже небольшой», — передают в NPR.
Плутониевый сердечник — это основа для подрыва ядерных боеголовок. И испытания нужны для проверки срока годности плутониевых стержней.
В последний раз такое ядерное испытания в США проводили в 1992 году. Россия также не проводила ядерных испытаний после распада СССР.
В 2024 году Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле заметили, что после этого ситуация между Москвой и Вашингтоном де-юре выровнялась.
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