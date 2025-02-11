Володин предложил запросить у США списки россиян, которых финансировало USAID

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запросить у Конгресса США списки россиян, которые получали финансирование USAID. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.
«В США признали USAID вражеской организацией… Поэтому нужно запросить списки у Конгресса, кого USAID финансировало в России. Мы отдадим эти списки в ФСБ», — сказал Володин. Трансляция заседания идет на сайте Госдумы.
Новый президент США Дональд Трамп фактически закрыл USAID. Главным противником организации выступил миллиардер Илон Маск. Трамп назвал деятельность USAID мошеннической.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.