Токаев передал публичный привет Путину

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Токаев заявил о возможной скорой встрече с Путиным
Токаев заявил о возможной скорой встрече с Путиным Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу передал привет российскому лидеру Владимиру Путину. Токаев также выразил интерес в проведении дополнительных встреч с Путиным в рамках своего предстоящего визита в Москву.

«Я считаю крайне важным выразить публичные приветствия Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — заявил Токаев, передает его слова ТАСС. Он также отметил, что в рамках его визита в Москву запланированы дополнительные встречи. По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Россией является очень успешным. 

Ранее Токаев высоко оценил политический опыт и понимание региональных особенностей со стороны Владимира Путина. По его словам, российский лидер обладает глубокими знаниями о Казахстане, который является ключевым экономическим игроком в Центральной Азии.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу передал привет российскому лидеру Владимиру Путину. Токаев также выразил интерес в проведении дополнительных встреч с Путиным в рамках своего предстоящего визита в Москву. «Я считаю крайне важным выразить публичные приветствия Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — заявил Токаев, передает его слова ТАСС. Он также отметил, что в рамках его визита в Москву запланированы дополнительные встречи. По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Россией является очень успешным.  Ранее Токаев высоко оценил политический опыт и понимание региональных особенностей со стороны Владимира Путина. По его словам, российский лидер обладает глубокими знаниями о Казахстане, который является ключевым экономическим игроком в Центральной Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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