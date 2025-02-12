Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу передал привет российскому лидеру Владимиру Путину. Токаев также выразил интерес в проведении дополнительных встреч с Путиным в рамках своего предстоящего визита в Москву.
«Я считаю крайне важным выразить публичные приветствия Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — заявил Токаев, передает его слова ТАСС. Он также отметил, что в рамках его визита в Москву запланированы дополнительные встречи. По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Россией является очень успешным.
Ранее Токаев высоко оценил политический опыт и понимание региональных особенностей со стороны Владимира Путина. По его словам, российский лидер обладает глубокими знаниями о Казахстане, который является ключевым экономическим игроком в Центральной Азии.
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