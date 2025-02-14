Лейтенант Белоусов в одиночку уничтожил более 10 украинских диверсантов

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Эдуард Белоусов в одиночку подбил два пикапа и уничтожил живую силу армии Украины
Эдуард Белоусов в одиночку подбил два пикапа и уничтожил живую силу армии Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лейтенант Эдуард Белоусов на фронте СВО обнаружил группу диверсантов ВСУ и в одиночку ликвидировал 10 бойцов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Противник после того, как понес значительные потери, отступил.

«Лейтенант Эдуард Белоусов, выполнявший вместе со своим подразделением специальные задачи на одном из участков линии боевого соприкосновения, обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника... Эдуард подбил из гранатомета два пикапа ВСУ и уничтожил более 10 вражеских диверсантов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. 

Украинские военные были обнаружены, когда пытались обойти фланг ВС РФ на одном из участков фронта и проникнуть в обороняемый сектор. Несмотря на численное превосходство противника, Белоусов оперативно проанализировал обстановку, распределил подчиненных по стратегически важным позициям и организовал неожиданную контратаку. В ходе боестолкновения лейтенант лично уничтожил более десяти диверсантов. Противник в результате этого вынужден был отступить.

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Лейтенант Эдуард Белоусов на фронте СВО обнаружил группу диверсантов ВСУ и в одиночку ликвидировал 10 бойцов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Противник после того, как понес значительные потери, отступил. «Лейтенант Эдуард Белоусов, выполнявший вместе со своим подразделением специальные задачи на одном из участков линии боевого соприкосновения, обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника... Эдуард подбил из гранатомета два пикапа ВСУ и уничтожил более 10 вражеских диверсантов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.  Украинские военные были обнаружены, когда пытались обойти фланг ВС РФ на одном из участков фронта и проникнуть в обороняемый сектор. Несмотря на численное превосходство противника, Белоусов оперативно проанализировал обстановку, распределил подчиненных по стратегически важным позициям и организовал неожиданную контратаку. В ходе боестолкновения лейтенант лично уничтожил более десяти диверсантов. Противник в результате этого вынужден был отступить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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