Лейтенант Белоусов в одиночку уничтожил более 10 украинских диверсантов

Лейтенант Эдуард Белоусов на фронте СВО обнаружил группу диверсантов ВСУ и в одиночку ликвидировал 10 бойцов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Противник после того, как понес значительные потери, отступил.
«Лейтенант Эдуард Белоусов, выполнявший вместе со своим подразделением специальные задачи на одном из участков линии боевого соприкосновения, обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника... Эдуард подбил из гранатомета два пикапа ВСУ и уничтожил более 10 вражеских диверсантов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Украинские военные были обнаружены, когда пытались обойти фланг ВС РФ на одном из участков фронта и проникнуть в обороняемый сектор. Несмотря на численное превосходство противника, Белоусов оперативно проанализировал обстановку, распределил подчиненных по стратегически важным позициям и организовал неожиданную контратаку. В ходе боестолкновения лейтенант лично уничтожил более десяти диверсантов. Противник в результате этого вынужден был отступить.
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