Минэкономразвития поставило амбициозную цель по развитию экономики РФ

Потенциал роста российской экономики держится на уровне 3% в год. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что достичь данного показателя роста — амбициозная задача, и для этого необходимо активное внедрение экономических и институциональных мер.
«Потенциал роста экономики мы оцениваем в 3% в год. Считаем, что этот параметр достижим, хотя эта задача амбициозная. Для этого нужно реализовать меры по развитию институциональной среды и все меры экономической политики, которые заложены в обновленных национальных проектах», — заявил Решетников на итоговой коллегии министерства. Его слова передает «Интерфакс».
В дополнение к основным планам, Решетников выделил важность поддержки инвестиций. Он также отметил, что для бизнеса в РФ были упрощены процедуры возмещения затрат в рамках СЗПК (оглашение о защите и поощрении капиталовложений — прим. URA.RU).
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году объем инвестиций на 70%. Также Путин призвал фондовый рынок и банковскую систему обеспечить приток капитала в экономику, в частности, с помощью механизма акционерного и проектного финансирования.
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