Минэкономразвития поставило амбициозную цель по развитию экономики РФ

Решетников: потенциал роста российской экономики составляет 3% в год
© Служба новостей «URA.RU»
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Российская экономика может расти по 3% в год, заявил министр Решетников
Российская экономика может расти по 3% в год, заявил министр Решетников Фото:

Потенциал роста российской экономики держится на уровне 3% в год. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что достичь данного показателя роста — амбициозная задача, и для этого необходимо активное внедрение экономических и институциональных мер.

«Потенциал роста экономики мы оцениваем в 3% в год. Считаем, что этот параметр достижим, хотя эта задача амбициозная. Для этого нужно реализовать меры по развитию институциональной среды и все меры экономической политики, которые заложены в обновленных национальных проектах», — заявил Решетников на итоговой коллегии министерства. Его слова передает «Интерфакс». 

В дополнение к основным планам, Решетников выделил важность поддержки инвестиций. Он также отметил, что для бизнеса в РФ были упрощены процедуры возмещения затрат в рамках СЗПК (оглашение о защите и поощрении капиталовложений — прим. URA.RU). 

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году объем инвестиций на 70%. Также Путин призвал фондовый рынок и банковскую систему обеспечить приток капитала в экономику, в частности, с помощью механизма акционерного и проектного финансирования.

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Потенциал роста российской экономики держится на уровне 3% в год. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что достичь данного показателя роста — амбициозная задача, и для этого необходимо активное внедрение экономических и институциональных мер. «Потенциал роста экономики мы оцениваем в 3% в год. Считаем, что этот параметр достижим, хотя эта задача амбициозная. Для этого нужно реализовать меры по развитию институциональной среды и все меры экономической политики, которые заложены в обновленных национальных проектах», — заявил Решетников на итоговой коллегии министерства. Его слова передает «Интерфакс».  В дополнение к основным планам, Решетников выделил важность поддержки инвестиций. Он также отметил, что для бизнеса в РФ были упрощены процедуры возмещения затрат в рамках СЗПК (оглашение о защите и поощрении капиталовложений — прим. URA.RU).  Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году объем инвестиций на 70%. Также Путин призвал фондовый рынок и банковскую систему обеспечить приток капитала в экономику, в частности, с помощью механизма акционерного и проектного финансирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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