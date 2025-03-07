Продюсер Рудченко: странные выходки Глюкозы могут оставить ее без дохода

Продюсер Рудченко: с артистами, как Глюкоза, не хотят работать
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица Глюкоза продолжает шокировать публику
Певица Глюкоза продолжает шокировать публику Фото:

Певица Глюкоза (наст. имя Наталья Чистякова-Ионова) серьезно рискует работой, продолжая портить себе репутацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Павел Рудченко, оценивая свежие видео с артисткой, на кадрах которых она предстает в сомнительных образах и со странным поведением.

«Точно сказать, что с ней происходит, не представляется возможным. Однако, видимо, Глюкозе пока не удалось пересмотреть отношения к своему здоровью. При этом она не задумывается о том, как это влияет на ее репутацию. Заказчик не особо хотят работать с артистами, от которых можно ждать подвох. В таких случаях организаторы рискуют рублем», — пояснил Рудченко.

Глюкоза оказалась в центре внимания после того, как случайный посетитель снял ее на видео. На кадрах певица была в состоянии, которое вызвало вопросы. После появилась информация о том, что звезда якобы в рехабе. Эти домыслы певица опровергла в своем Telegram-канале, разместив видео с пугающей маской на лице.

Часть пользователей считает, что такими странными выходками бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева пытается подогреть интерес к своей персоне, однако Рудченко убежден — это не лучший способ для артиста. «Это точно не пиар-компания, потому что глупо проводить подобную историю в ущерб своей репутации и, соответственно, в ущерб дохода», — резюмировал Рудченко.

Глюкоза оказалась в центре скандала в июле прошлого года. Тогда она выступала на концерте в честь Дня металлурга, на котором вела себя неподобающим образом, трогала за интимные места и не попадала в фонограмму. Звезда объяснила это семейными проблемами и приемом антидепрессантов.

После этого о состоянии Глюкозы поступает разная информация, которая касается ее возможных зависимостей. Официального комментария артистки на этот счет до сих пор не поступало.

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Певица Глюкоза (наст. имя Наталья Чистякова-Ионова) серьезно рискует работой, продолжая портить себе репутацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Павел Рудченко, оценивая свежие видео с артисткой, на кадрах которых она предстает в сомнительных образах и со странным поведением. Глюкоза оказалась в центре внимания после того, как случайный посетитель снял ее на видео. На кадрах певица была в состоянии, которое вызвало вопросы. После появилась информация о том, что звезда якобы в рехабе. Эти домыслы певица опровергла в своем Telegram-канале, разместив видео с пугающей маской на лице. Часть пользователей считает, что такими странными выходками бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева пытается подогреть интерес к своей персоне, однако Рудченко убежден — это не лучший способ для артиста. «Это точно не пиар-компания, потому что глупо проводить подобную историю в ущерб своей репутации и, соответственно, в ущерб дохода», — резюмировал Рудченко. Глюкоза оказалась в центре скандала в июле прошлого года. Тогда она выступала на концерте в честь Дня металлурга, на котором вела себя неподобающим образом, трогала за интимные места и не попадала в фонограмму. Звезда объяснила это семейными проблемами и приемом антидепрессантов. После этого о состоянии Глюкозы поступает разная информация, которая касается ее возможных зависимостей. Официального комментария артистки на этот счет до сих пор не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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