Продюсер Рудченко: странные выходки Глюкозы могут оставить ее без дохода

Певица Глюкоза (наст. имя Наталья Чистякова-Ионова) серьезно рискует работой, продолжая портить себе репутацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Павел Рудченко, оценивая свежие видео с артисткой, на кадрах которых она предстает в сомнительных образах и со странным поведением.
«Точно сказать, что с ней происходит, не представляется возможным. Однако, видимо, Глюкозе пока не удалось пересмотреть отношения к своему здоровью. При этом она не задумывается о том, как это влияет на ее репутацию. Заказчик не особо хотят работать с артистами, от которых можно ждать подвох. В таких случаях организаторы рискуют рублем», — пояснил Рудченко.
Глюкоза оказалась в центре внимания после того, как случайный посетитель снял ее на видео. На кадрах певица была в состоянии, которое вызвало вопросы. После появилась информация о том, что звезда якобы в рехабе. Эти домыслы певица опровергла в своем Telegram-канале, разместив видео с пугающей маской на лице.
Часть пользователей считает, что такими странными выходками бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева пытается подогреть интерес к своей персоне, однако Рудченко убежден — это не лучший способ для артиста. «Это точно не пиар-компания, потому что глупо проводить подобную историю в ущерб своей репутации и, соответственно, в ущерб дохода», — резюмировал Рудченко.
Глюкоза оказалась в центре скандала в июле прошлого года. Тогда она выступала на концерте в честь Дня металлурга, на котором вела себя неподобающим образом, трогала за интимные места и не попадала в фонограмму. Звезда объяснила это семейными проблемами и приемом антидепрессантов.
После этого о состоянии Глюкозы поступает разная информация, которая касается ее возможных зависимостей. Официального комментария артистки на этот счет до сих пор не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.