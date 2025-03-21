Сотни тысяч рублей: стала известна цена гроба Бедроса Киркорова

Певца Бедроса Киркорова провожали в последний путь в роскошном гробе. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева рассказала URA.RU, что это за модель и сколько она стоит.
«Гроб похож на производителя "Бейтсвилл", цвета вишня. Интерьер гроба внутри — бархат цвета шампанского. Цена такого гроба начинается от 4000$ (более 338 тысяч рублей по сегодняшнему курсу), — пояснила основатель похоронного бюро «Благо» из Самары.
Бедроса Киркорова утром 21 марта отпевали в Храме Христа Спасителя. Проститься с отцом пришел Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Посетили траурную церемонию и звездные друзья, среди которых были Стас Михайлов, Александр Буйнов, Леонид Закошанский, Владислав Третьяк, Игорь Крутой, JONY, Анита Цой, Ян Абрамов и другие.
Сейчас на Троекуровском кладбище проходит прощание с артистом, куда пришли его поклонники. Бедроса похоронят там же. По данным журналистов Mash, Киркорову выделили бесплатное место на кладбище, цена которого обычно варьируется от 2 до 7 миллионов рублей. Рядом с Киркоровым могилы модельера Валентина Юдашкина и певца Бориса Моисеева.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Последние дни народный артист России не выходил из дома. За полгода до этого он предсказал свою смерть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.