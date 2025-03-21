Сотни тысяч рублей: стала известна цена гроба Бедроса Киркорова

Основатель похоронного бюро Костылева: гроб Киркорова стоил сотни тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бедрос Киркоров будет похоронен на Троекуровском кладбище
Бедрос Киркоров будет похоронен на Троекуровском кладбище Фото:

Певца Бедроса Киркорова провожали в последний путь в роскошном гробе. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева рассказала URA.RU, что это за модель и сколько она стоит.

«Гроб похож на производителя "Бейтсвилл", цвета вишня. Интерьер гроба внутри — бархат цвета шампанского. Цена такого гроба начинается от 4000$ (более 338 тысяч рублей по сегодняшнему курсу), — пояснила основатель похоронного бюро «Благо» из Самары.

Бедроса Киркорова утром 21 марта отпевали в Храме Христа Спасителя. Проститься с отцом пришел Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Посетили траурную церемонию и звездные друзья, среди которых были Стас Михайлов, Александр Буйнов, Леонид Закошанский, Владислав Третьяк, Игорь Крутой, JONY, Анита Цой, Ян Абрамов и другие.

Сейчас на Троекуровском кладбище проходит прощание с артистом, куда пришли его поклонники. Бедроса похоронят там же. По данным журналистов Mash, Киркорову выделили бесплатное место на кладбище, цена которого обычно варьируется от 2 до 7 миллионов рублей. Рядом с Киркоровым могилы модельера Валентина Юдашкина и певца Бориса Моисеева.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Последние дни народный артист России не выходил из дома. За полгода до этого он предсказал свою смерть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певца Бедроса Киркорова провожали в последний путь в роскошном гробе. Основатель похоронного бюро Екатерина Костылева рассказала URA.RU, что это за модель и сколько она стоит. Бедроса Киркорова утром 21 марта отпевали в Храме Христа Спасителя. Проститься с отцом пришел Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Посетили траурную церемонию и звездные друзья, среди которых были Стас Михайлов, Александр Буйнов, Леонид Закошанский, Владислав Третьяк, Игорь Крутой, JONY, Анита Цой, Ян Абрамов и другие. Сейчас на Троекуровском кладбище проходит прощание с артистом, куда пришли его поклонники. Бедроса похоронят там же. По данным журналистов Mash, Киркорову выделили бесплатное место на кладбище, цена которого обычно варьируется от 2 до 7 миллионов рублей. Рядом с Киркоровым могилы модельера Валентина Юдашкина и певца Бориса Моисеева. Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Последние дни народный артист России не выходил из дома. За полгода до этого он предсказал свою смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...