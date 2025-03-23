Песков: Европа забыла уроки Второй мировой войны

Нынешняя политика Европы вызывает недоумение своей милитаристской направленностью. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что европейские страны вместо поиска путей к миру, делают ставку на войну и эскалацию конфликта вокруг Украины, «забыв уроки большой войны».
«Европа должна быть заинтересована в мире, но сейчас она говорит о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя. Они обсуждают, где взять 800 миллиардов евро, чтобы потратить их не на здравоохранение или развитие занятости, а на вооружение. <...> Вот это оголтелая милитаристская политика Европы во втором раунде назвать это невозможно. Трудно укладывается в голову, а эта оголтелость. Она ничем не объяснима, это какое-то совсем умопомрачение, что ли, все забыли уроки большой войны (Второй мировой — прим. URA.RU)?» — заявил Песков. Видео разговора опубликовано в telegram-канале Зарубина.
Пресс-секретарь отметил, что вместо решения первопричин конфликта, без чего остановить войну невозможно, Европа планирует усугубить ситуацию, рассматривая возможность размещения контингентов НАТО на территории Украины. По мнению Пескова, такая политика противоречит логике и интересам самой Европы, которая могла бы сосредоточиться на снятии барьеров и развитии взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.
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