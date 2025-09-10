Российским генконсулом в Нью-Йорке назначен Алексей Марков: что о нем известно

Генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке (США) назначен Алексей Геннадьевич Марков. Это следует из приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации. Кто он такой — в материале URA.RU.
Биография
Марков родился в 1980 году. Он имеет высшее образование. В 2002 году окончил Коломенский государственный педагогический институт, а в 2003 году — Московскую академию экономики и права.
Он владеет английским и немецким языками. В июне 2025 года ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.
Начало карьеры
Свою дипломатическую карьеру Марков начал в 2003 году. За время службы занимал различные должности как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом.
В период с 2013 по 2020 год работал вторым секретарем, первым секретарем, советником и старшим советником Генерального секретариата (Департамента) МИД России. В 2020–2024 годах возглавлял отдел в Департаменте Северной Америки МИД РФ.
С 2024 по 2025 год Марков занимал пост генерального консула России в Хьюстоне (США). За заслуги перед государством награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
10 сентября министерство иностранных дел России сообщило о том, что Марков назначен новым генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке. Приказ о вступлении Маркова в должность уже подписан и вступил в силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.