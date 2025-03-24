Сделка по Украине с Трампом и необычный подарок Путина: о чем Песков рассказал журналистам

Президент России Владимир Путин передал личный подарок американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Соединенные Штаты Америки проводят анализ последствий атак Вооруженных сил Украины на энергетические объекты России. Эти и другие заявления Пескова в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.
Песков рассказал о визите Ким Чен Ына в Москву
Песков заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина посетить Москву. При этом он отметил, что точные сроки визита, включая возможное присутствие северокорейского лидера на мероприятиях по случаю 80-летия Победы, пока не определены и будут согласованы через дипломатические каналы.
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Песков сообщил, что 24 марта Путин проведет телефонный разговор. По словам пресс-секретаря, переговоры запланированы на вторую половину дня, а их детали будут обнародованы позднее.
Как в США отреагировали на продолжающиеся удары ВСУ
Песков заявил, что США анализируют последствия ударов ВСУ по российским энергообъектам, нарушающие существующие договоренности. Пресс-секретарь добавил, что российская сторона внимательно следит за ситуацией, и выразил уверенность, что американские партнеры также делают соответствующие выводы.
В Кремле рассказали о будущей сделке по Украине
В администрации президента РФ заявили, что существует взаимная готовность США и РФ к поиску мирного решения. Как отметили в Кремле, по ключевым вопросам уже достигнуто общее понимание. В настоящее время в Эр-Рияде ведутся переговоры по отдельным техническим аспектам возможного урегулирования. При этом предстоит проработать множество других вопросов, связанных с мирным процессом, отметил Песков.
Песков рассказал, в чем суть Черноморской инициативы
Песков отметил, что вопрос выполнения обязательств перед Россией в рамках Черноморской инициативы будет обсуждаться на переговорах с США. Он напомнил, что ранее значительная часть этих обязательств выполнена не была, и этот вопрос остается актуальным. По словам Пескова, главная задача инициативы — обеспечение безопасности судоходства в Черном море.
В Кремле заявили, что делегация РФ доложит Путину о ходе переговоров
В Кремле заявили, что делегация Российской Федерации, участвующая в переговорах с представителями Соединенных Штатов Америки в Эр-Риаде, предоставит отчет о результатах встречи Путину. По словам Пескова, в настоящее время у российских переговорщиков отсутствуют технические возможности для мгновенной передачи информации.
Песков рассказал, какой подарок американским коллегам сделал Путин
Песков сообщил, что Путин передал подарок Трампу. Детали презента не были раскрыты, поскольку он носит личный характер.
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