Песков: переговорщики в Эр-Риаде связываются с Москвой при необходимости

Рабочая группа, представляющая Россию на переговорах с США в Эр-Риаде передаст всю информацию, касающуюся итогов встречи, президенту РФ Владимиру Путину. Они связываются с Москвой при необходимости, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Во время переговоров они не могут давать информацию, идет работа. При необходимости, они имеют возможность связываться с центром. По итогам этих контактов информация будет незамедлительно доложена главе государства», — подчеркнул представитель президента во время конференц-колла.
В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) начались экспертные консультации России и США. Темой переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. Также накануне в Эр-Рияде завершилась встреча США и Украины .Президент РФ Владимир Путин лично выбрал российских переговорщиков. В состав делегации входят глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. О том, как проходит .
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