Песков: переговорщики в Эр-Риаде связываются с Москвой при необходимости

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков отметил, что у делегаций, находящихся на переговорах, нет возможности оперативно передавать информацию
Дмитрий Песков отметил, что у делегаций, находящихся на переговорах, нет возможности оперативно передавать информацию Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Рабочая группа, представляющая Россию на переговорах с США в Эр-Риаде передаст всю информацию, касающуюся итогов встречи, президенту РФ Владимиру Путину. Они связываются с Москвой при необходимости, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во время переговоров они не могут давать информацию, идет работа. При необходимости, они имеют возможность связываться с центром. По итогам этих контактов информация будет незамедлительно доложена главе государства», — подчеркнул представитель президента во время конференц-колла. 

В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) начались экспертные консультации России и США. Темой переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. Также накануне в Эр-Рияде завершилась встреча США и Украины .Президент РФ Владимир Путин лично выбрал российских переговорщиков. В состав делегации входят глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. О том, как проходит .

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Рабочая группа, представляющая Россию на переговорах с США в Эр-Риаде передаст всю информацию, касающуюся итогов встречи, президенту РФ Владимиру Путину. Они связываются с Москвой при необходимости, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Во время переговоров они не могут давать информацию, идет работа. При необходимости, они имеют возможность связываться с центром. По итогам этих контактов информация будет незамедлительно доложена главе государства», — подчеркнул представитель президента во время конференц-колла.  В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) начались экспертные консультации России и США. Темой переговоров стала безопасность судоходства в Черном море. Также накануне в Эр-Рияде завершилась встреча США и Украины .Президент РФ Владимир Путин лично выбрал российских переговорщиков. В состав делегации входят глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. О том, как проходит .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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