Актер Михаил Ефремов, которому одобрили прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), сможет выйти только через 15 дней. Об этом сообщает его адвокат Юрий Падалко.
«Михаил Ефремов выйдет из колонии не ранее, чем через 15 дней», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на адвоката актера Юрия Падалко. Отмечается, что Ефремов не сможет водить и менять место жительство без предупреждения до конца фактического срока в 2027 году.
Ранее стало известно, что актеру одобрили прошение об УДО в ходе заседания 24 марта. Ефремов был приговорен к заключению в исправительной колонии в 2020 году после того, как пьяный сбил человека.
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