Адвокат рассказал, когда актер Михаил Ефремов выйдет на свободу

Адвокат Падалко: Ефремов сможет выйти на свободу только через 15 дней
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Ефремов сможет выйти по УДО не ранее, чем через 15 суток
Ефремов сможет выйти по УДО не ранее, чем через 15 суток Фото:

Актер Михаил Ефремов, которому одобрили прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), сможет выйти только через 15 дней. Об этом сообщает его адвокат Юрий Падалко. 

«Михаил Ефремов выйдет из колонии не ранее, чем через 15 дней», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на адвоката актера Юрия Падалко. Отмечается, что Ефремов не сможет водить и менять место жительство без предупреждения до конца фактического срока в 2027 году. 

Ранее стало известно, что актеру одобрили прошение об УДО в ходе заседания 24 марта. Ефремов был приговорен к заключению в исправительной колонии в 2020 году после того, как пьяный сбил человека.

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Актер Михаил Ефремов, которому одобрили прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), сможет выйти только через 15 дней. Об этом сообщает его адвокат Юрий Падалко.  «Михаил Ефремов выйдет из колонии не ранее, чем через 15 дней», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на адвоката актера Юрия Падалко. Отмечается, что Ефремов не сможет водить и менять место жительство без предупреждения до конца фактического срока в 2027 году.  Ранее стало известно, что актеру одобрили прошение об УДО в ходе заседания 24 марта. Ефремов был приговорен к заключению в исправительной колонии в 2020 году после того, как пьяный сбил человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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