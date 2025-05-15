В РКН отреагировали на масштабный сбой в Рунете

Функционирование сервисов Рунета на данный момент восстанавливается после масштабного сбоя. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН).
«С 18:55 работа сервисов восстанавливается», — заявили в РКН. Информацию передает «Российская газета».
Вечером 15 мая в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой, затронувший функционирование поисковых систем, мессенджеров, социальных сетей, банковских приложений, а также портала «Госуслуги». Об этом свидетельствуют сведения, предоставленные сервисом Downdetector. В то же время официальный ресурс по мониторингу Сбой.рф не зафиксировал значительных проблем в работе основных интернет-платформ. Причины возникших неполадок на данный момент не установлены.
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