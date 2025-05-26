Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «1000 на 1000» человек. Он длился три дня. Это событие стало самым масштабным обменом за весь период конфликта. В первый день из плена на родину вернулись 270 российских бойцов и 120 гражданских лиц, во второй — 307, а в последний день, — 303 человека. Обе стороны ранее заявляли, что этот процесс станет шагом к мирному урегулированию текущей ситуации. Какие действия планируют предпринимать Россия и Украина после обмена пленными — в материале URA.RU.
Что говорят на Украине
Обмен пленными — предварительное условие для возобновления диалога
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев рассматривает прошедший обмен пленными в качестве важного предварительного условия для возобновления прямых переговоров с РФ. Кроме того, украинская сторона подчеркнула значимость ужесточения санкционного давления на Москву.
На Украине недовольны обменом военнопленных
Командир 12-й бригады националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ) Денис Прокопенко недоволен тем, что при обмене пленными российская сторона не передала Украине военных, служивших в этом батальоне. Он отметил, что среди освобожденных оказался лишь один боец, который ранее якобы просил у ВС РФ нож для нападения на украинских солдат.
"Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Это выглядит как издевательство», — заявил Прокопенко.
Он также обвинил украинские власти в отсутствии интереса к возвращению бойцов его подразделения. Командир подчеркнул, что нужно искать новые подходы к организации обменов: им «неэффективно занимаются одни и те же люди» уже четвертый год подряд.
Позже это заявление прокомментировал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов. По его словам, обмен пленными между странами проходил на основании заранее согласованных списков, которые не подлежали торгу и обсуждениям. В то же время Юсов подчеркнул, что возвращение бойцов националистического батальона по-прежнему остается одной из главных задач для украинской стороны, передает РБК-Украина.
Что говорят в России
Обе страны готовят документы с формулировками о мире
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направит украинской стороне свой вариант документа с предложениями по урегулированию конфликта после обмена пленными. По его словам, сейчас обе стороны ведут интенсивную работу над подготовкой проектов соглашений, в которых будут сформулированы условия для установления прочного мира.
Москва просит встречной инициативы по урегулированию от Киева
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил вернувшихся домой военных. Он подчеркнул, что проведение обмена стало возможным благодаря усилиям переговорщиков и представителей российских государственных структур. В связи с этим РФ готова продолжать работу для достижения прочного мира. Однако для этого нужна и встречная инициатива со стороны украинских властей.
«Однако для устойчивого результата должна быть встречная готовность со стороны украинского режима, который пока не оставляет попыток террора мирного населения и атак БПЛА на российские города. На все акты агрессии, как было уже заявлено, всегда последует адекватный ответ Москвы. Ответственность же в случае эскалации будет лежать на Киеве», — заключил Слуцкий в своем telegram-канале.
* «Азов» — организация признана террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ
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