07 июля 2025

В ООН отреагировали на планы Трампа ввести пошлины против сторонников БРИКС

ООН: победителей в торговой войне нет
© Служба новостей «URA.RU»
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В ООН ответили на угрозы Трампа
В ООН ответили на угрозы Трампа Фото:

Организация Объединенных Наций считает невозможным достижение победы в условиях торговых войн. Такое мнение высказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести 10-процентные торговые пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС.

«Наша базовая позиция ясна, победителей в торговой войне нет», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о реакции ООН на инициативу американского лидера. Его слова передает ТАСС. 

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин для стран, поддерживающих политику БРИКС, заявив о намерении уведомлять иностранные государства о подобных мерах. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудничество внутри БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, а объединение государств основано на схожих взглядах и подходах.

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Организация Объединенных Наций считает невозможным достижение победы в условиях торговых войн. Такое мнение высказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести 10-процентные торговые пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС. «Наша базовая позиция ясна, победителей в торговой войне нет», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о реакции ООН на инициативу американского лидера. Его слова передает ТАСС.  Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин для стран, поддерживающих политику БРИКС, заявив о намерении уведомлять иностранные государства о подобных мерах. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудничество внутри БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, а объединение государств основано на схожих взглядах и подходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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