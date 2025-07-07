В ООН отреагировали на планы Трампа ввести пошлины против сторонников БРИКС

Организация Объединенных Наций считает невозможным достижение победы в условиях торговых войн. Такое мнение высказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести 10-процентные торговые пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС.
«Наша базовая позиция ясна, победителей в торговой войне нет», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о реакции ООН на инициативу американского лидера. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин для стран, поддерживающих политику БРИКС, заявив о намерении уведомлять иностранные государства о подобных мерах. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудничество внутри БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, а объединение государств основано на схожих взглядах и подходах.
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