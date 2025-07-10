Капуста дешевеет, чай дорожает: что произошло с ценами на продукты в июне

АКОРТ: в июне сильнее всего подешевели капуста, свекла, ржаной хлеб и соль
© Служба новостей «URA.RU»
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В июне сильнее всего подешевели капуста, свекла, ржаной хлеб и соль
В июне сильнее всего подешевели капуста, свекла, ржаной хлеб и соль Фото:

В июне наиболее значительное снижение цен в месячном выражении было зафиксировано на белокочанную капусту, свеклу, ржаной хлеб и соль. В целом удешевление затронуло 15 из 25 основных категорий продуктов питания, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«В июне в торговых сетях снизились цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости. … Наиболее заметно в первом летнем месяце снизились цены на белокочанную капусту (-13%), поваренную соль (-7,9%), свёклу (-5,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-5,2%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, стоимость вермишели, говядины и гречневой крупы снизилась на 5%. Яйца куриные, рис и сахар-песок подешевели на 3,3%. Также отмечено снижение цен на репчатый лук, молоко, картофель, сливочное и подсолнечное масла.

В АКОРТ уточнили, что в июне средний уровень торговой наценки на социально значимые товары категории «первая цена» составил 2,9%. При этом ряд продуктов в сетевой рознице реализовывались по стоимости ниже закупочной: сахар-песок — на 4,8%, морковь — на 3,5%, тушка цыпленка-бройлера — на 3,3%, подсолнечное масло — на 2,7%, а свекла — на 1% дешевле.

В то же время наиболее существенный рост закупочных цен в прошлом месяце был отмечен на черный байховый чай (17,2%), сезонные яблоки (6,8%), морковь (4,5%) и пшеничную муку (4%).

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В июне наиболее значительное снижение цен в месячном выражении было зафиксировано на белокочанную капусту, свеклу, ржаной хлеб и соль. В целом удешевление затронуло 15 из 25 основных категорий продуктов питания, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «В июне в торговых сетях снизились цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости. … Наиболее заметно в первом летнем месяце снизились цены на белокочанную капусту (-13%), поваренную соль (-7,9%), свёклу (-5,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-5,2%)», — говорится в сообщении. Кроме того, стоимость вермишели, говядины и гречневой крупы снизилась на 5%. Яйца куриные, рис и сахар-песок подешевели на 3,3%. Также отмечено снижение цен на репчатый лук, молоко, картофель, сливочное и подсолнечное масла. В АКОРТ уточнили, что в июне средний уровень торговой наценки на социально значимые товары категории «первая цена» составил 2,9%. При этом ряд продуктов в сетевой рознице реализовывались по стоимости ниже закупочной: сахар-песок — на 4,8%, морковь — на 3,5%, тушка цыпленка-бройлера — на 3,3%, подсолнечное масло — на 2,7%, а свекла — на 1% дешевле. В то же время наиболее существенный рост закупочных цен в прошлом месяце был отмечен на черный байховый чай (17,2%), сезонные яблоки (6,8%), морковь (4,5%) и пшеничную муку (4%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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