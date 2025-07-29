Мишустин бросил вызов новому главе Минтранса Никитину

Транспортная стратегия России до 2030 года, которую председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать, станет вызовом для нового главы Минтранса Андрея Никитина и его команды. Об этом в интервью URA.RU рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«[Актуализация транспортной стратегии] это серьезный вызов для Минтранса, потому что ему предстоит вывести на современный уровень отечественный автопром. Чтобы это произошло, ведомству необходимо тесно работать с Минпромторгом РФ. В одиночку ему будет тяжело, так как в его ведении находятся все виды транспорта», — сообщил Подщеколдин.
Андрей Никитин возглавил Минтранс России 8 июля. На днях премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу обновить транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035-го. В документе должны быть проработаны меры по достижению лидерства России в сфере беспилотных технологий. До 5 ноября Минтранс должен внести в правительство предложения по концепции федерального закона «О транспортной политике». К 28 ноября — представить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года. До 15 декабря совместно с Минцифры предоставить готовую концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.