Канада отменяет пошлины на американские товары

Канада планирует отменить все пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA. Об этом рассказал премьер страны Марк Карни.
«Канада снимет все свои пошлины на американские товары», — передает слова Карни РИА Новости. Он добавил, что это касается товаров, подходящих под действие торгового соглашения USMCA.
Премьер подчеркнул приверженность договоренностям в рамках трехстороннего соглашения с США и Мексикой. Уточняется, что отмена таможенных сборов не будет распространяться на ключевые товарные категории, включая сталь, алюминий и автомобильную продукцию. По словам премьер-министра, эти пошлины сохранят свое действие до завершения текущих торговых переговоров между странами.
