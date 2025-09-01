Президент России Владимир Путин посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы продемонстрировать единство и решимость РФ и КНР в отстаивании собственных и общих интересов. Об этом сообщает одной из китайских изданий. Приезд Путина стал важным сигналом для западных стран на фоне сохраняющегося давления на Москву и Пекин.
«Торжественность визита имеет четкий сигнал: „Не провоцируйте“. В настоящее время и Китай, и Россия находятся под давлением. Россия сталкивается с расширением НАТО на восток, а Китай подвержен технологической блокаде со стороны США», — пишет Military China.
По данным издания, «беспрецедентный» визит президента России призван подчеркнуть единство и взаимную поддержку между государствами, а также продемонстрировать их решимость совместно противостоять возникающим вызовам. Military China также отмечает, что российско-китайское сотрудничество выходит за рамки прагматических интересов и становится важным элементом формирования международного дискурса.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проводится в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии участвуют свыше 20 руководителей государств, включая президента России Владимира Путина, а также делегации от различных международных организаций. На саммите работают корреспондент кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За актуальными новостями следите в специальном сюжете агентства.
