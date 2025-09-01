Абоненты четырех операторов связи смогут пользоваться MAX безлимитно

Услуга будет доступна тем, у кого подключен тариф с безлимитным трафиком на мессенджерах, заявили в Минцифры
Услуга будет доступна тем, у кого подключен тариф с безлимитным трафиком на мессенджерах, заявили в Минцифры

Крупнейшие операторы связи — 2, Билайн, Мегафон и МТС — стали предоставлять возможность использовать национальный мессенджер MAX безлимитно. Об этом заявили в Минцифры РФ.

«Операторы связи из „большой четверки“ начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер MAX без ограничений», — указано на сайте ведомства. Услуга будет доступна в том случае, если к тарифам подключен безлимитный трафик на мессенджеры. Ее предоставляют такие операторы связи как T2, Билайн, Мегафон и МТС.

В Минцифры отметили, что абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, а также пользоваться всеми функциями. Основной пакет интернет-трафика при этом расходоваться не будет.

Ранее национальный мессенджер MAX был интегрирован с порталом «Госуслуги» после согласования с ФСБ и выполнения всех требований по информационной безопасности. Приложение было запущено в марте 2025 года компанией VK, а с 1 сентября 2025 года стало обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.

