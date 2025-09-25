25 сентября 2025

Советник Путина объяснил, почему Трамп делает резкие заявления о РФ

Советник Путина Ушаков: Трамп подыгрывает зарубежным лидерам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков объяснил резкие высказывания Трампа
Ушаков объяснил резкие высказывания Трампа Фото:

Советник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп делает резкие заявления в адрес России. По его словам, Трамп может «подыгрывать» зарубежным лидерам на международных встречах. 

«Трамп говорит, что [президент России Владимир] Путин его подвел. На Генассамблее беседует с различными лидерами, какой то степени может подыгрывать им», — заявил советник президента в интервью телеканалу «Россия». 

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о якобы существующем сговоре между Россией, Китаем и КНДР против США, иронично попросив передать «привет» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. В Кремле отметили, что внимательно следят за подобными высказываниями и не видят оснований для подобных подозрений, подчеркивая отсутствие каких-либо заговоров между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп делает резкие заявления в адрес России. По его словам, Трамп может «подыгрывать» зарубежным лидерам на международных встречах.  «Трамп говорит, что [президент России Владимир] Путин его подвел. На Генассамблее беседует с различными лидерами, какой то степени может подыгрывать им», — заявил советник президента в интервью телеканалу «Россия».  Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о якобы существующем сговоре между Россией, Китаем и КНДР против США, иронично попросив передать «привет» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. В Кремле отметили, что внимательно следят за подобными высказываниями и не видят оснований для подобных подозрений, подчеркивая отсутствие каких-либо заговоров между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...