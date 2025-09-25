Советник Путина объяснил, почему Трамп делает резкие заявления о РФ

Советник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп делает резкие заявления в адрес России. По его словам, Трамп может «подыгрывать» зарубежным лидерам на международных встречах.
«Трамп говорит, что [президент России Владимир] Путин его подвел. На Генассамблее беседует с различными лидерами, какой то степени может подыгрывать им», — заявил советник президента в интервью телеканалу «Россия».
Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о якобы существующем сговоре между Россией, Китаем и КНДР против США, иронично попросив передать «привет» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. В Кремле отметили, что внимательно следят за подобными высказываниями и не видят оснований для подобных подозрений, подчеркивая отсутствие каких-либо заговоров между странами.
