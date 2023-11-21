Почему экстренный саммит БРИКС — это интересно

Профессор РАНХиГС пояснил шесть ключевых тезисов Путина

21 ноября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Путин выразил обеспокоенность гибелью людей в Газе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны БРИКС провели экстренный саммит, где обсудили свои позиции о палестино-израильской войне. Дипломатические формулировки завуалировали несколько новостей мирового уровня. Профессор ИГСУ РАНХиГС Владимир Осипов объяснил URA.RU почему важен реверанс президента РФ Владимира Путина в адрес Египта, чем обвинения в сторону США отличаются от заявлений на других саммитах и почему в этот раз интересно, что будет сказано в итоговом коммюнике. Страны-участницы БРИКС опробовали новый формат экстренного онлайн-заседания, на котором обсудили войну в секторе Газа. «Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность», — описал общее настроение Владимир Путин. Страны-участницы БРИКС опробовали новый формат экстренного онлайн заседания Фото: Kremlin.ru Самой актуальной задачей он назвал «достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия». «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», — резюмировал президент России. В своем выступлении Владимир Путин поблагодарил президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, а также подчеркнул роль США в начале войны, обвинив их в стремлении монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников. «История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить „палестинский узел“. Из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины, уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства», — напомнил Владимир Путин. Президент ЮАР Рамафоса призвал МУС возбудить дела по военным преступлениям в Газе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одной из реакций, последовавшей от представителя БРИКС — ЮАР, стал призыв главы африканского государства Сирила Рамафосы о необходимости возбуждения Международным уголовным судом (МУС) дела по военным преступлениям в секторе Газа. Об этом Рамафоса заявил в ходе саммита. URA.RU попросило профессора ИГСУ РАНХиГС Владимира Осипова объяснить, в чем важность желания БРИКС участвовать в урегулировании конфликта. При изучении позиций стран БРИКС становится ясно, что их лидеры по-разному смотрят на варианты урегулирования конфликта. Москва ярко заявила свою позицию. У России не пропалестинская позиция, не прохамасовская и не произраильская, а абсолютно взвешенная. Речь идет о том, что Россия одинаково осудила как нападения 7 октября на мирных граждан и захват заложников, так и бесчеловечные действия, которые были обнаружены в части действия израильской армии в отношении сектора Газа. У Китая позиция очень схожая. Индия вынуждена придерживаться произраильской, поскольку у Нью-Дели наметилось потепление отношений с США. Конечно, Соединенные Штаты давят на Индию в этом отношении. Страны БРИКС не приемлют террористических актов, нарушающих международное право Фото: официальный сайт Президента РФ При этом все страны БРИКС в одинаковой степени не приемлют террористических актов, нарушающих международное право, методы ведения войны. Большинство мирового сообщества придерживаются такой позиции. Никто не говорит о том, что ХАМАС молодцы, а Израиль негодяи. Говорят всем, что нельзя так себя вести в современном мире, с точки зрения этики, международного права, сложившейся системы международных отношений. Обратите внимание, сколько уже десятков лет идет разговор о том, чтобы создать палестинское государство. Но этого не происходит. И не происходит в первую очередь из-за США и их сателлитов. Они не дают создавать палестинское государство. Когда обостряется конфликт между Израилем и Палестиной, то они сразу вытаскивают эту «карту» и говорят, что они согласны на создание отдельного государства Палестина. Как только затихает конфликт, они сразу снимают это с повестки дня. И вопрос, связанный с созданием палестинского государства, сразу затухает. Россия может сыграть ключевую роль, потому что у нас достаточно хорошие отношения с арабскими странами. У нас были хорошие отношения с Израилем, хотя Израиль в отместку, что мы не поддержали его горячо, начал замораживать инвестиционные счета наших граждан. Это несоразмерно тому заявлению, которое сделала Россия, потому что заявление было абсолютно взвешенным. США поддерживают переселение жителей Газы в Египет, заявил Осипов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Каковы перспективы инициативы лидеров БРИКС по урегулированию палестино-израильского конфликта? Насколько она жизнеспособна? Лидеры стран БРИКС заявляют о необходимости объявления перемирия. В том числе страны БРИКС не поддержат переселение жителей Газы в Египет, как этого добивается Израиль и в какой-то степени США. То есть они поддерживают позицию Египта, который сам против этого. Напомню, Египет с 1 января должен вступить в БРИКС, его позиция будет учтена. Ведь не гласно, пока не институционализирована структура БРИКС, это правило действует из договора, заключенного по новому банку развития БРИКС. Там есть пункт в уставе, гласящий, что у страны, в отношении которой принимается решение о финансировании, есть право вето. Если страна, в отношении которой осуществляется принятие решения «против», то решение не принимается однозначно. Здесь будет негласно действовать такое же правило. Если Египет будет против такого решения, то БРИКС не выступит в поддержку переселения жителей сектора Газа на египетскую территорию. И в этом отношении, конечно, будет клинч с позиции США, который поддерживает переселение. Им бы хотелось, чтобы вся эта территория осталась за Израилем, а создание палестинского государства также было отсроченным. Фигура Путина выступает мощной платформой для принятия решений, утверждает Осипов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Статус президента России может повлиять на то решение, которое продавит БРИКС по решению конфликта? Фигура Путина в данном случае выступает мощной платформой для принятия решений. То, что говорит президент, это слышат лидеры БРИКС, прислушиваются и принимают эту позицию как весомое. Наши отношения со странами БРИКС и со странами Запада кардинально отличаются. Многие страны, главы руководителей стран БРИКС, видят, что Владимир Путин во многих вопросах в части мирового развития оказывался прав. То, что он говорил, то и происходило в конце концов. Когда нашу позицию не слышали, происходило именно то, что предсказывал Путин. Они это видят, они это знают, они это понимают. Поэтому позиции, которые выражает Российская Федерация — это очень серьезно, очень весомо, и это услышат. Другое дело, что БРИКС понимает решение консенсуально. Скорее всего, острых углов мы тоже не увидим. Острых обвинений в адрес США, что они поставляют оружие Израилю. И уже сейчас акции американских военных компаний подросли на этом конфликте на 10%. Буквально с 7 октября, за месяц. Вопрос, кто извлекает прибыль из этой жуткой кровавой ситуации? Американцы. Президент может затронуть именно экономические интересы США в этой ужасной ситуации. Но будет ли эта позиция вынесена в итоговом коммюнике? Сомневаюсь. Думаю, что Индия, ЮАР, Бразилия могут попросить не выпячивать «острые углы». Потому что экономические интересы США здесь такие, что «уши торчат». Если Израиль победит, то это будет «Пиррова победа», считает Осипов Фото: Министерство обороны Израиля Что ждет регион в случае, если Израиль не остановится и полностью уничтожит анклав? Будет ли это его победой? Это будет его «пирровой победой», потому что Израиль может победить. Он в течение нескольких недель может уничтожить сектор Газа. Уже сейчас Иран и другие страны говорят о том, что отношение к Израилю изменится, многие страны уже отозвали своих послов. Все усилия президента Трампа, который проводил политику на установлении дипломатических отношений между Израилем и арабскими странами, будут разорваны в клочья. Израиль по всему миру осуждают за те действия, которые он проводит в секторе Газа, сколько идет демонстраций во всех странах мира: в западных, в восточных, в Африке, в Латинской Америке. Поэтому, если он победит, то это будет «пиррова победа», и дальше ему придется очень долго отмываться от того, что он натворил. С политической точки зрения, следует придерживаться решения Совета безопасности ООН о создании палестинского государства. Израиль находится «в плену решений». Какое решение Иерусалим не примет, все равно будет плохо. Если он продолжит военные действия и будет дальше уничтожать Газу, если заложники израильские будут уничтожены. Это плохое решение, поскольку это приведет к падению действующего правительства Израиля, ведь население страны сильно встревожено ситуацией с заложниками. С другой стороны, если он этого не сделает, то наиболее радикальные, так называемые «ястребы», население и правительственное крыло будут недовольны перемирием и все равно падение правительственной Нетаньяху произойдет. То есть, какое решение ни прими — везде негативный результат. И конечно, Нетаньяху после окончания этого конфликта, чем бы он ни закончился, его правительство падет. Осипов подчеркнул, что мусульманский мир сильно сплочен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Какая реакция на это может последовать со стороны арабских государств? Пока и Исламские страны, и Лига Арабских государств не приняли резких решений в отношении Израиля. Ограничились осуждением, отзывом послов. Но если Израиль не остановится и продолжит кровопролитие, то могут быть последствия на очень долгие годы. Это в самом лучшем случае. В самом худшем случае — возможно, разрастание конфликта. Ведь уже сейчас Ливан в какой-то степени втягивается в конфликт. Иран обвиняют в том, что он втягивается в конфликт. Но в то же время, нельзя забывать, что это мусульмане. Несмотря на то, что это шииты и сунниты, все-таки это мусульманский мир, а он очень сильно сплочен. Поэтому, даже если они не будут объявлять войну Израилю, проводить какие-то демарши, то в части инвестиций, в части политических решений, которые будут в будущем приниматься при посредстве исламских государств, Израилю это никто не забудет. Политическая судьба Израиля на мировой карте как сильного игрока будет подорвана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны БРИКС провели экстренный саммит, где обсудили свои позиции о палестино-израильской войне. Дипломатические формулировки завуалировали несколько новостей мирового уровня. Профессор ИГСУ РАНХиГС Владимир Осипов объяснил URA.RU почему важен реверанс президента РФ Владимира Путина в адрес Египта, чем обвинения в сторону США отличаются от заявлений на других саммитах и почему в этот раз интересно, что будет сказано в итоговом коммюнике. Страны-участницы БРИКС опробовали новый формат экстренного онлайн-заседания, на котором обсудили войну в секторе Газа. «Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность», — описал общее настроение Владимир Путин. Самой актуальной задачей он назвал «достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия». «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», — резюмировал президент России. В своем выступлении Владимир Путин поблагодарил президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, а также подчеркнул роль США в начале войны, обвинив их в стремлении монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников. «История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить „палестинский узел“. Из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины, уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства», — напомнил Владимир Путин. Одной из реакций, последовавшей от представителя БРИКС — ЮАР, стал призыв главы африканского государства Сирила Рамафосы о необходимости возбуждения Международным уголовным судом (МУС) дела по военным преступлениям в секторе Газа. Об этом Рамафоса заявил в ходе саммита. URA.RU попросило профессора ИГСУ РАНХиГС Владимира Осипова объяснить, в чем важность желания БРИКС участвовать в урегулировании конфликта. При изучении позиций стран БРИКС становится ясно, что их лидеры по-разному смотрят на варианты урегулирования конфликта. Москва ярко заявила свою позицию. Речь идет о том, что Россия одинаково осудила как нападения 7 октября на мирных граждан и захват заложников, так и бесчеловечные действия, которые были обнаружены в части действия израильской армии в отношении сектора Газа. У Китая позиция очень схожая. Индия вынуждена придерживаться произраильской, поскольку у Нью-Дели наметилось потепление отношений с США. Конечно, Соединенные Штаты давят на Индию в этом отношении. При этом все страны БРИКС в одинаковой степени не приемлют террористических актов, нарушающих международное право, методы ведения войны. Большинство мирового сообщества придерживаются такой позиции. Никто не говорит о том, что ХАМАС молодцы, а Израиль негодяи. Говорят всем, что нельзя так себя вести в современном мире, с точки зрения этики, международного права, сложившейся системы международных отношений. Когда обостряется конфликт между Израилем и Палестиной, то они сразу вытаскивают эту «карту» и говорят, что они согласны на создание отдельного государства Палестина. Как только затихает конфликт, они сразу снимают это с повестки дня. И вопрос, связанный с созданием палестинского государства, сразу затухает. Россия может сыграть ключевую роль, потому что у нас достаточно хорошие отношения с арабскими странами. У нас были хорошие отношения с Израилем, хотя Израиль в отместку, что мы не поддержали его горячо, начал замораживать инвестиционные счета наших граждан. Это несоразмерно тому заявлению, которое сделала Россия, потому что заявление было абсолютно взвешенным. Каковы перспективы инициативы лидеров БРИКС по урегулированию палестино-израильского конфликта? Насколько она жизнеспособна? Лидеры стран БРИКС заявляют о необходимости объявления перемирия. В том числе страны БРИКС не поддержат переселение жителей Газы в Египет, как этого добивается Израиль и в какой-то степени США. То есть они поддерживают позицию Египта, который сам против этого. Напомню, Египет с 1 января должен вступить в БРИКС, его позиция будет учтена. Ведь не гласно, пока не институционализирована структура БРИКС, это правило действует из договора, заключенного по новому банку развития БРИКС. Там есть пункт в уставе, гласящий, что у страны, в отношении которой принимается решение о финансировании, есть право вето. Если страна, в отношении которой осуществляется принятие решения «против», то решение не принимается однозначно. Здесь будет негласно действовать такое же правило. Если Египет будет против такого решения, то БРИКС не выступит в поддержку переселения жителей сектора Газа на египетскую территорию. И в этом отношении, конечно, будет клинч с позиции США, который поддерживает переселение. Им бы хотелось, чтобы вся эта территория осталась за Израилем, а создание палестинского государства также было отсроченным. Статус президента России может повлиять на то решение, которое продавит БРИКС по решению конфликта? Они это видят, они это знают, они это понимают. Поэтому позиции, которые выражает Российская Федерация — это очень серьезно, очень весомо, и это услышат. Другое дело, что БРИКС понимает решение консенсуально. Скорее всего, острых углов мы тоже не увидим. Острых обвинений в адрес США, что они поставляют оружие Израилю. И уже сейчас акции американских военных компаний подросли на этом конфликте на 10%. Буквально с 7 октября, за месяц. Вопрос, кто извлекает прибыль из этой жуткой кровавой ситуации? Американцы. Президент может затронуть именно экономические интересы США в этой ужасной ситуации. Но будет ли эта позиция вынесена в итоговом коммюнике? Сомневаюсь. Думаю, что Индия, ЮАР, Бразилия могут попросить не выпячивать «острые углы». Потому что экономические интересы США здесь такие, что «уши торчат». Что ждет регион в случае, если Израиль не остановится и полностью уничтожит анклав? Будет ли это его победой? Это будет его «пирровой победой», потому что Израиль может победить. Он в течение нескольких недель может уничтожить сектор Газа. Уже сейчас Иран и другие страны говорят о том, что отношение к Израилю изменится, многие страны уже отозвали своих послов. Поэтому, если он победит, то это будет «пиррова победа», и дальше ему придется очень долго отмываться от того, что он натворил. С политической точки зрения, следует придерживаться решения Совета безопасности ООН о создании палестинского государства. Если он продолжит военные действия и будет дальше уничтожать Газу, если заложники израильские будут уничтожены. Это плохое решение, поскольку это приведет к падению действующего правительства Израиля, ведь население страны сильно встревожено ситуацией с заложниками. С другой стороны, если он этого не сделает, то наиболее радикальные, так называемые «ястребы», население и правительственное крыло будут недовольны перемирием и все равно падение правительственной Нетаньяху произойдет. То есть, какое решение ни прими — везде негативный результат. И конечно, Нетаньяху после окончания этого конфликта, чем бы он ни закончился, его правительство падет. Какая реакция на это может последовать со стороны арабских государств? Пока и Исламские страны, и Лига Арабских государств не приняли резких решений в отношении Израиля. Ограничились осуждением, отзывом послов. Но если Израиль не остановится и продолжит кровопролитие, то могут быть последствия на очень долгие годы. Это в самом лучшем случае. В самом худшем случае — возможно, разрастание конфликта. Ведь уже сейчас Ливан в какой-то степени втягивается в конфликт. Иран обвиняют в том, что он втягивается в конфликт. Поэтому, даже если они не будут объявлять войну Израилю, проводить какие-то демарши, то в части инвестиций, в части политических решений, которые будут в будущем приниматься при посредстве исламских государств, Израилю это никто не забудет. Политическая судьба Израиля на мировой карте как сильного игрока будет подорвана.