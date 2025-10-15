Малыш сжег себе пищевод, когда выпил жидкость из детского набора для опытов

Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил тяжелейший ожог пищевода, выпив жидкость из детского набора для химических опытов. Ребенок стал инвалидом первой группы, перенес более 60 операций и может питаться только жидкими супами, сообщает URA.RU со ссылкой на семью пострадавшего.
«Как рассказала мать мальчика Кристина, комплект юного химика подарили ее дочери в 2023 году. Во время проведения опытов малыша привлекла яркая колба и он попробовал жидкость. Ему сразу стало плохо. Родители вызвали скорую — ребенок пролежал в реанимации пять дней», — сообщается в telegram-канале издания URA.RU.
В прокуратуре Калининского района Санкт-Петербурга подтвердили наличие нарушений в составе продукта. Мать ребенка намерена подать иск против производителя. В свою очередь компания отвергла обвинения и заявила о возможности подачи встречного иска.
В компании заявили, что «вся информация недостоверна». Также было подтверждено осведомление о ситуации.
Ранее в России уже происходили случаи, когда дети становились инвалидами из-за несчастных случаев и ошибок при обращении с медицинскими или бытовыми средствами. Так, в Москве подросток получил серьезные осложнения после операции из-за забытых в организме трубок, что привело к длительному лечению и судебным разбирательствам с клиникой. Схожие инциденты поднимают вопросы о безопасности детских товаров и ответственности производителей и медиков.
