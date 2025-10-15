Малыш сжег себе пищевод, когда выпил жидкость из детского набора для опытов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двухлетний мальчик в Петербурге стал инвалидом после набора для опытов со щелочью
Двухлетний мальчик в Петербурге стал инвалидом после набора для опытов со щелочью Фото:

Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил тяжелейший ожог пищевода, выпив жидкость из детского набора для химических опытов. Ребенок стал инвалидом первой группы, перенес более 60 операций и может питаться только жидкими супами, сообщает URA.RU со ссылкой на семью пострадавшего.

«Как рассказала мать мальчика Кристина, комплект юного химика подарили ее дочери в 2023 году. Во время проведения опытов малыша привлекла яркая колба и он попробовал жидкость. Ему сразу стало плохо. Родители вызвали скорую — ребенок пролежал в реанимации пять дней», — сообщается в  telegram-канале издания URA.RU.

В прокуратуре Калининского района Санкт-Петербурга подтвердили наличие нарушений в составе продукта. Мать ребенка намерена подать иск против производителя. В свою очередь компания отвергла обвинения и заявила о возможности подачи встречного иска.

В компании заявили, что «вся информация недостоверна». Также было подтверждено осведомление о ситуации.

Ранее в России уже происходили случаи, когда дети становились инвалидами из-за несчастных случаев и ошибок при обращении с медицинскими или бытовыми средствами. Так, в Москве подросток получил серьезные осложнения после операции из-за забытых в организме трубок, что привело к длительному лечению и судебным разбирательствам с клиникой. Схожие инциденты поднимают вопросы о безопасности детских товаров и ответственности производителей и медиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил тяжелейший ожог пищевода, выпив жидкость из детского набора для химических опытов. Ребенок стал инвалидом первой группы, перенес более 60 операций и может питаться только жидкими супами, сообщает URA.RU со ссылкой на семью пострадавшего. «Как рассказала мать мальчика Кристина, комплект юного химика подарили ее дочери в 2023 году. Во время проведения опытов малыша привлекла яркая колба и он попробовал жидкость. Ему сразу стало плохо. Родители вызвали скорую — ребенок пролежал в реанимации пять дней», — сообщается в  telegram-канале издания URA.RU. В прокуратуре Калининского района Санкт-Петербурга подтвердили наличие нарушений в составе продукта. Мать ребенка намерена подать иск против производителя. В свою очередь компания отвергла обвинения и заявила о возможности подачи встречного иска. В компании заявили, что «вся информация недостоверна». Также было подтверждено осведомление о ситуации. Ранее в России уже происходили случаи, когда дети становились инвалидами из-за несчастных случаев и ошибок при обращении с медицинскими или бытовыми средствами. Так, в Москве подросток получил серьезные осложнения после операции из-за забытых в организме трубок, что привело к длительному лечению и судебным разбирательствам с клиникой. Схожие инциденты поднимают вопросы о безопасности детских товаров и ответственности производителей и медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...