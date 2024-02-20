Путин решил лично ответить на новые обвинения из США

У темы такой потенциал, что разговор зашел во время доклада об освобождении Авдеевки

21 февраля 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Путин выразил недоумение, что недружественные страны подняли тему якобы планов России о размещении ядерного оружия в космосе Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин опроверг заявления администрации президента США о готовящемся Россией использовании ядерного оружия в космосе. Для комментария президент использовал положительный повод — доклад министра обороны о взятии некогда украинской Авдеевки под контроль ВС РФ. Эксперты считают, что заявления США будут иметь дальнейшие последствия — Америка хочет выйти из еще одного договора о безопасности. Во вторник в режиме «срочной новости» россиянам было сообщено о встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с Владимиром Путиным. Президенту было доложено об освобождении Авдеевки (ДНР). Таким образом, сам процесс возвращения населенного пункта шел практически онлайн: доклады президенту публично делались с 17 февраля. Шойгу сообщил новые подробности: российскими военными освобожден Авдеевский коксохимический завод, противником брошено много оружия, ПТУРов, ПЗРК, а само сопротивление ВСУ сломлено. Шойгу доложил Путину об освобождении Авдеевского коксохимического завода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Также министр отчитался, что: ВС РФ наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки;

Укрепрайон с подземными линиями в Авдеевке создавался ВСУ девять лет;

ВСУ для контрнаступления собрали группировку в 160 тыс. человек, 800 танков;

ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных;

Генштаб РФ сделал все, чтобы освобождение Авдеевки прошло с минимальными потерями;

ВСУ при отходе из Авдеевки бросали раненых и тела погибших, оставили много оружия;

Производство танков в России увеличено в шесть раз;

Количество беспилотников выросло в 17 раз, боеприпасов — в 17,5;

Беспилотники РФ круглосуточно контролируют точность работы реактивной артиллерии. А Владимир Путин затронул тему, которая форсируется в США, а именно «размещение Россией ядерного оружия в космосе»: «Вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — уточнил президент. Джон Кирби заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие Фото: Official White House / Cameron Smith Это был отсыл к брифингу координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби 15 февраля, когда он заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. Кирби подчеркнул, что оно еще не развернуто и не представляет угрозы чьей-либо безопасности. При том речь не об оружии, направленном против людей или причинении физических разрушений на Земле. Многочисленные иностранные СМИ со ссылками на собственные источники поясняют, что это оружие должно быть использовано «против других спутников». Заявление Кирби уже опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, но и сам Владимир Путин решил высказаться. Во вторник он выразил недоумение, что недружественные страны подняли тему якобы планов России о размещении ядерного оружия в космосе. «Мы, наоборот, призываем соблюдать не только все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу», — сказал Путин, добавив, что эта тема снова поднимается на Западе, но теперь на «высокой эмоциональной ноте». У России нет ядерного оружия в космосе, заявил Шойгу Фото: Пресс-служба Роскосмоса Заявления США опроверг и Сергей Шойгу: «У нас нет никакого размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-то других элементов ядерного оружия по спутникам, или создания полей, которые не позволят спутникам работать эффективно. У нас этого нет, и они [Соединенные Штаты] знают, что у нас этого нет, но тем не менее поднимают шум». Шойгу предположил, что причиной, по которой «подняли шум» на Западе, стало запугивание сенаторов для продавливания выделения средств на противостоянии России и нанесении ей стратегического поражения. «И второе: они, на наш взгляд, хотели бы так неуклюже подвигнуть нас к возобновлению диалога по стратстабильности», — добавил глава Минобороны. В Вашингтоне заговорили о якобы российском ядерном оружии в космосе, поскольку администрации президента Джо Байдена надо обосновывать увеличение финансирования своих собственных космических сил, а также давать этой сфере новый потенциал, утверждает научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. В том числе американская сторона сталкивается с проблемами в вопросах о выделении новых средств для поддержки Украины, и ничто иное как «новая российская угроза» может стать аргументом для очередных траншей. Администрации президента Джо Байдена надо обосновывать увеличение финансирования своих собственных космических сил, утверждает Стефанович Фото: Official White House / Adam Schultz В последнее время остро стоит вопрос милитаризации космоса, считает Стефанович. К нему есть несколько подходов, основанных на российских, американских и британских инициативах. «В этой ситуации, безусловно, нашим бывшим партнерам очень интересно создать образ России как безответственной державы в космическом пространстве, как страны, на которую нельзя положиться, чтобы их инициативы имели большую поддержку, а российские инициативы имели меньшую поддержку», — добавил он. Еще одной причиной, по которой Запад вновь «поднял шум» о размещении Россией ядерного оружия в космосе, по мнению профессора факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко, стало «желание США выйти из очередного договора». «Как только они хотят выйти из какого-то договора, сразу начинают одну и ту же истерику: у России или у кого-то еще есть что-то, чего нет у нас. Первый раз истерили по поводу договора по ПРО, кричали, что в 2000 году у Пакистана, Северной Кореи, Ирана, Пакистана есть ракеты, достающие до США — вышли из договора. По договору о ракетах средней и меньшей дальности — тот же почерк. Сначала говорят, что у России есть опасная ракета, о которой им неизвестно, а потом выходят. Следующим был договор открытого неба». «Теперь, видимо, на очереди договор по космосу 1967 года, который определяет нейтральный статус космического пространства и запрещает вывод ядерного оружия в космос. Есть еще договор 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех сферах: в космосе, в атмосфере и под водой. Вот, видимо, американцы собираются выходить и из этих договоров», — предположил эксперт. «Заявления, которые сегодня были сделаны верховным командующим и министром обороны выбивают из-под ног основания для этой аргументации, — продолжил Стефанович. — То, что у ядерного оружия в космосе может иметься какое-то измерение полезности, в этом сомнений нет. Но и негативных последствий у такого решения для развертывания тоже очень много. И судя по тому, что мы сегодня услышали, это осознается в полной мере и российским руководством». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин опроверг заявления администрации президента США о готовящемся Россией использовании ядерного оружия в космосе. Для комментария президент использовал положительный повод — доклад министра обороны о взятии некогда украинской Авдеевки под контроль ВС РФ. Эксперты считают, что заявления США будут иметь дальнейшие последствия — Америка хочет выйти из еще одного договора о безопасности. Во вторник в режиме «срочной новости» россиянам было сообщено о встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с Владимиром Путиным. Президенту было доложено об освобождении Авдеевки (ДНР). Таким образом, сам процесс возвращения населенного пункта шел практически онлайн: доклады президенту публично делались с 17 февраля. Шойгу сообщил новые подробности: российскими военными освобожден Авдеевский коксохимический завод, противником брошено много оружия, ПТУРов, ПЗРК, а само сопротивление ВСУ сломлено. Также министр отчитался, что: А Владимир Путин затронул тему, которая форсируется в США, а именно «размещение Россией ядерного оружия в космосе»: «Вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — уточнил президент. Это был отсыл к брифингу координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби 15 февраля, когда он заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. Кирби подчеркнул, что оно еще не развернуто и не представляет угрозы чьей-либо безопасности. При том речь не об оружии, направленном против людей или причинении физических разрушений на Земле. Многочисленные иностранные СМИ со ссылками на собственные источники поясняют, что это оружие должно быть использовано «против других спутников». Заявление Кирби уже опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, но и сам Владимир Путин решил высказаться. Во вторник он выразил недоумение, что недружественные страны подняли тему якобы планов России о размещении ядерного оружия в космосе. Заявления США опроверг и Сергей Шойгу: «У нас нет никакого размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-то других элементов ядерного оружия по спутникам, или создания полей, которые не позволят спутникам работать эффективно. У нас этого нет, и они [Соединенные Штаты] знают, что у нас этого нет, но тем не менее поднимают шум». Шойгу предположил, что причиной, по которой «подняли шум» на Западе, стало запугивание сенаторов для продавливания выделения средств на противостоянии России и нанесении ей стратегического поражения. «И второе: они, на наш взгляд, хотели бы так неуклюже подвигнуть нас к возобновлению диалога по стратстабильности», — добавил глава Минобороны. В Вашингтоне заговорили о якобы российском ядерном оружии в космосе, поскольку администрации президента Джо Байдена надо обосновывать увеличение финансирования своих собственных космических сил, а также давать этой сфере новый потенциал, утверждает научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. В том числе американская сторона сталкивается с проблемами в вопросах о выделении новых средств для поддержки Украины, и ничто иное как «новая российская угроза» может стать аргументом для очередных траншей. В последнее время остро стоит вопрос милитаризации космоса, считает Стефанович. К нему есть несколько подходов, основанных на российских, американских и британских инициативах. «В этой ситуации, безусловно, нашим бывшим партнерам очень интересно создать образ России как безответственной державы в космическом пространстве, как страны, на которую нельзя положиться, чтобы их инициативы имели большую поддержку, а российские инициативы имели меньшую поддержку», — добавил он. Еще одной причиной, по которой Запад вновь «поднял шум» о размещении Россией ядерного оружия в космосе, по мнению профессора факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко, стало «желание США выйти из очередного договора». «Как только они хотят выйти из какого-то договора, сразу начинают одну и ту же истерику: у России или у кого-то еще есть что-то, чего нет у нас. Первый раз истерили по поводу договора по ПРО, кричали, что в 2000 году у Пакистана, Северной Кореи, Ирана, Пакистана есть ракеты, достающие до США — вышли из договора. По договору о ракетах средней и меньшей дальности — тот же почерк. Сначала говорят, что у России есть опасная ракета, о которой им неизвестно, а потом выходят. Следующим был договор открытого неба». «Заявления, которые сегодня были сделаны верховным командующим и министром обороны выбивают из-под ног основания для этой аргументации, — продолжил Стефанович. — То, что у ядерного оружия в космосе может иметься какое-то измерение полезности, в этом сомнений нет. Но и негативных последствий у такого решения для развертывания тоже очень много. И судя по тому, что мы сегодня услышали, это осознается в полной мере и российским руководством».