Онищенко рассказал, какой вирус не дает покоя россиянам в Турции

В Турции фиксируются случаи заболеваний, связанных с холерным вибрионом. Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко.
«В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами», — приводит слова академика Life.ru. Он отметил, что клиники перегружены, а обращения пациентов с симптомами фиксируются на протяжении семи дней.
Кроме того, Онищенко уточнил, что возбудитель инфекции — бактерия Vibrio, к классическим представителям которой относится холерный вибрион, активизируется при температуре воды около 13 градусов. Подобные бактерии, по его словам, встречаются не только в Турции, но и в Краснодарском крае, Астраханской области, Одессе и регионах Средней Азии.
