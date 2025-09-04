Онищенко рассказал, какой вирус не дает покоя россиянам в Турции

Онищенко: в Турции резко возросло число заболевших холерным вибрионом
Академик Онищенко рассказал о холерных вибрионах в Турции
Академик Онищенко рассказал о холерных вибрионах в Турции

В Турции фиксируются случаи заболеваний, связанных с холерным вибрионом. Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко.

«В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами», — приводит слова академика Life.ru. Он отметил, что клиники перегружены, а обращения пациентов с симптомами фиксируются на протяжении семи дней.

Кроме того, Онищенко уточнил, что возбудитель инфекции — бактерия Vibrio, к классическим представителям которой относится холерный вибрион, активизируется при температуре воды около 13 градусов. Подобные бактерии, по его словам, встречаются не только в Турции, но и в Краснодарском крае, Астраханской области, Одессе и регионах Средней Азии.

