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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:03  27 апреля 2017 0

В офис «Отрытой России» Ходорковского пришли с обысками. ФОТО

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Ранее организация была внесена в перечень "нежелательных"Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В московском штабе движения «Открытая Россия» проходят обыски. Об этом на своей странице в Twitter написал основатель организации Михаил Ходорковский.

Причины визита правоохранителей в офис «Открытой России» на данный момент не известны. По данным телеканала РЕН-ТВ, обыск начался в 16:00.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность ряда иностранных организаций, в том числе — «Открытой России», которая, по мнению ведомства, ведет работу по дискредитации результатов выборов в России и дестабилизирует внутриполитическую ситуацию, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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