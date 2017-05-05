В жилом доме обрушился лестничный пролет ФОТО

00:24 05 мая 2017 0

В доме рухнул пролет между четвертым и пятым этажами ФОТО: пресс-служба СУ СКР по Астраханской области

В Знаменске Астраханской области обрушился лестничный пролет в жилом доме. Причины происшествия устанавливают следственные органы.

ЧП произошло 3 мая, сообщает интернет-газета «Кривое зеркало». Рухнул пролет между четвертым и пятым этажами, соединяющий жилую секцию и технический этаж. Жильцы в результате происшествия не пострадали, поскольку в подъезде в этот момент никого не было.

По факту обрушения лестничного пролета организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.