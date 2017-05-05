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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
00:24  05 мая 2017 0

В жилом доме обрушился лестничный пролет ФОТО

В доме рухнул пролет между четвертым и пятым этажамиФОТО: пресс-служба СУ СКР по Астраханской области

В Знаменске Астраханской области обрушился лестничный пролет в жилом доме. Причины происшествия устанавливают следственные органы.

ЧП произошло 3 мая, сообщает интернет-газета «Кривое зеркало». Рухнул пролет между четвертым и пятым этажами, соединяющий жилую секцию и технический этаж. Жильцы в результате происшествия не пострадали, поскольку в подъезде в этот момент никого не было.

По факту обрушения лестничного пролета организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Наталья Володина
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