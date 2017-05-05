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05 мая 2017
18:15  05 мая 2017 0

Борьба за власть приведет к массовому голоду. В Сети появилось пророчество Ванги о Третьей мировой войне

Улицы и окрестности Калининграда весной, война, раскопки, калининград, военный поиск, великая отечественная, вторая мировая, советская каска
Ванга предрекла массовые противостояния между странамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В СМИ появилась информация о пророчествах провидицы Ванги по поводу Третьей мировой войны.

Знаменитая болгарская ясновидящая уверяла, что именно в 2017 году в мире произойдет немало военных конфликтов, которые отнимут много жизней в разных странах мира. В этот момент начнется ожесточенная борьба за власть, которая приведет к массовому голоду, передает «Рен-ТВ».

Ситуация в разных государствах спровоцирует противостояние не только среди мировых политиков, но и среди широких масс населения. При этом Ванга отмечала, что Россия поможет многим странам преодолеть кризис.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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