18:15 05 мая 2017 0

Ванга предрекла массовые противостояния между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В СМИ появилась информация о пророчествах провидицы Ванги по поводу Третьей мировой войны.

Знаменитая болгарская ясновидящая уверяла, что именно в 2017 году в мире произойдет немало военных конфликтов, которые отнимут много жизней в разных странах мира. В этот момент начнется ожесточенная борьба за власть, которая приведет к массовому голоду, передает «Рен-ТВ».

Ситуация в разных государствах спровоцирует противостояние не только среди мировых политиков, но и среди широких масс населения. При этом Ванга отмечала, что Россия поможет многим странам преодолеть кризис.