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07 мая 2017
06 мая 2017
11:45  07 мая 2017 0

Россияне попали в список самых богатых людей Великобритании

Алишер УсмановФото: kremlin.ru

Двое россиян попали в список самых богатых людей Великобритании, сообщает Life.ru.

Так, пятую строчку рейтинга богачей, составленного Sunday Times Rich, занимает предприниматель из России Алишер Усманов. Ниже его, на 13-м месте, расположился другой российский предприниматель-миллиардер — Роман Абрамович. Возглавили список братья-бизнесмены из Индии Гопи и Шри Хиндуджа.

Эксперты отметили, что общее состояние всех богачей из списка оценивается в 658 миллиардов фунтов стерлингов, что равно почти 50 триллионам рублей. В прошлом году оно оценивалось в 575 миллиардов фунтов, то есть за последний год состояние богатейших людей выросло на 14%.

Евгений Лазарев
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