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09 мая 2017
08 мая 2017
07 мая 2017
10:07  09 мая 2017 0

МИД России назвал условия, которые улучшат отношения с США

День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
МИД назвал условия, необходимые для потепления отношенийФото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России назвал условия, которые улучшат отношения с США, сообщает RT.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в Нью-Йорке в разговоре с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном рассмотрел самые важные составляющие для налаживания отношений двух стран.

«С российской стороны подчёркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы», — говорится в официальном сообщении, которое МИД России опубликовал в «Фейсбуке».

Как сообщает информагентство Nation News, Рябков напомнил Шеннону, что администрация прошлого американского президента нарушала международные права. Дипломат привел в пример принудительное отчуждение имущества дипломатических представительств России в Штатах.

«По американской инициативе обсуждалась также проблематика стратегической стабильности и возможности возобновления регулярного диалога по данной теме», — также добавлено в сообщении МИД.

Евгений Лазарев
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