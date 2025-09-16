Стали известны международные ведущие «Интервидения»

Китайский шоумен Lay (настоящее имя — Мэн Лэй) и индийская актриса Стэфи Патель будут вести песенный конкурс «Интервидение» в качестве международной парой ведущих. Об этом рассказали сами ведущие.
«Это большая честь — стать ведущим „Интервидения“. С самого начала своей деятельности я работал на радио, проводя двуязычные интервью с выдающимися музыкантами, художниками и певцами со всего мира. В Москве я надеюсь привнести всю свою страсть к музыке и воплотить образ культурного посла», — рассказал Лэй. Его слова приводят «Известия».
Тем временем Патель также заявила, что это огромная честь быть ведущей конкурса. Она уверена в том, что путешествие будет наполнено яркими выступлениями артистов.
В 2025 году финал «Интервидения» пройдет 20 сентября в Москве, участие в конкурсе подтвердили представители 19 стран, включая Китай и Индию, которые будут представлены и среди ведущих. Согласно новым правилам, песни должны быть в жанре поп-музыки, допускается использование этнических элементов, а победителя выберет международное жюри. Участником конкурса от России станет певец Shaman.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.