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17 мая 2017
20:05  17 мая 2017 0

Телеведущий схватил за грудь женщину в прямом эфире. ВИДЕО

Движения ведущего были непроизвольнымиФото: скрин с видео

Ведущий телеканала «ВВС» Бен Браун попал в неловкую ситуацию, схватив за грудь довольную женщину, которая случайно попала в прямой эфир.

Инцидент произошел во время беседы ведущего с политическим журналистом Норманом Смитом на улице города Брадфорд в Великобритании. В какой-то момент в кадре появилась довольная девушка, заявившая, что «это абсолютно фантастически», после чего Браун попытался отодвинуть даму из кадра, при этом положив ладонь на ее грудь, передает издание «Ридус».

Оскорбленная девушка быстро убрала ладонь и ударила ведущего по плечу. Запись инцидента вызвала живой интерес у пользователей Интернета, часть из которых решила, что мужчина позволил себе «сексуальное насилие».

Позднее Бен Браун извинился за содеянное, подчеркнув, что его действия были непреднамеренными.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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