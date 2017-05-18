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18 мая 2017
17:36  18 мая 2017 0

Россияне лишились инструмента обхода блокировок в Сети из-за украинцев

Социальные сети. Сургут , гугл
Накануне Украина поставила рекорд посещаемости "ВКонтакте"Фото: Артем Ковтун © URA.RU
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Российские пользователи жалуются на плохую работу сервиса Opera VPN, который используется для обхода блокировок запрещенных сайтов. Сбои возникли из-за наплыва пользователей из Украины.

Позже приложение Opera VPN стало недоступно для украинских пользователей на платформе Google Play, сообщает «Федеральное агентство новостей».

После блокировки сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru самыми популярными инструментами для обхода запрета стали анонимайзеры VPN Browser, Opera Free VPN, VPN Master Unlimited.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Украина после запрета поставила рекорд посещаемости на российских сайтах.

Семен Гринберг
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