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25 мая 2017
Главные новости 
11:32  25 мая 2017 0

Экс-губернатор Юревич обжалует арест в Верховном суде

Юревич Михаил. Челябинск., юревич михаил
Дело Юревича было на контроле у заместителя генпрокурора в УрФО Юрия ПономареваФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича намерены обжаловать вынесенное Свердловским облсудом 24 мая решение о его заочном аресте. По мнению защиты, судебная коллегия вышла за рамки своих полномочий. Прокурор, который внес протест в суд, не просил отменить решение, а просил вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но в новом составе, указал в этой связи адвокат Игорь Трунов.

Также защитник прокомментировал представленные следствием показания экс-министра Челябинской области Виталия Тесленко. Находящий в заключении бывший глава здравоохранения Южного Урала (именно он, по версии следствия, передавал взятки Юревичу) заявил о возможном давлении Юревича на свидетелей. «Тесленко говорит о том, что Юревич может оказать давление на участников уголовного дела. Мы возражали, потому что Юревич находится на лечении в Англии. Непонятно, как он может оказать давление на человека, находящегося в местах лишения свободы. Но суд принял во внимание этот документ как тот, что изменяет решение по делу», — говорится в официальном заявлении юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнёры».

Решение о заочном аресте позволяет СКР обратиться в Интерпол уже за международным розыском, а с требованием об экстрадиции бывшего главы Южного Урала. Тем более, что он не скрывается: до начала июня Юревич проходит онкогематологическое обследование в Великобритании.

«Мы считаем, что действующее законодательство не позволяет объявлять в розыск того, кто не скрывается и болеет. Его местонахождение известно доподлинно. В данной ситуации нужно либо менять закон, а потом выносить такие решения, либо это решение незаконно. Это как раз вопрос к Верховному суду», — резюмировал адвокат.

Алексей Шумов
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