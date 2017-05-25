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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости 
18:01  24 мая 2017 4

Прокуратура добилась заочного ареста Михаила Юревича

Юревич подает документы на праймериз. Челябинск., юревич михаил
Силовики откорректировали ряд неточностей и добились своегоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Свердловский областной суд в среду, 24 мая, удовлетворил протест прокуратуры на отказ в аресте Михаила Юревича, сообщили «URA.RU» в суде. Экс-губернатор Челябинской области заочно арестован на два месяца.

«При пересечении им границы либо экстрадиции он будет арестован на два месяца», — уточнили в суде.

Апелляция была подана на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Слушания начались 19 мая, однако спустя несколько часов суд сначала объявил перерыв в заседании, а затем удовлетворил ходатайство следствия о переносе дела.

Челябинский экс-губернатор, обвиняемый во взяточничестве и подстрекательстве к клевете на бывшего председателя областного суда Фёдора Вяткина, сейчас находится в Великобритании. Адвокаты Юревича документально подтвердили, что их подзащитный проходит онкогематологическое обследование. Как сообщили «URA.RU» в окружении Юревича, оно продлится минимум до начала июня.

12 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга, с учетом прочих факторов, признал это достаточным основанием, чтобы отклонить требование СКР о заочном аресте бывшего главы Южного Урала. Прокуратура оспорила это решение в вышестоящей инстанции.

Дело Юревича находилось на личном контроле заместителя генерального прокурора в УрФО Юрия Пономарева.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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