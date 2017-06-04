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04 июня 2017
Главные новости Москвы
21:30  04 июня 2017 0

Галкин и Пугачева опровергают слухи о двойном гражданстве. Адвокат считает иначе. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
По законам Кипра купленный Галкиным дом за 2 млн евро дает право на гражданствоФото: depositphotos.com © URA.RU

Пародист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о получении гражданства Кипра для себя и своей супруги Аллы Пугачевой. Скандальную информацию запустил ранее Starhit.

«Если бы меня сфотографировали в Америке, то написали бы потом, что я гражданин США? Мне это неинтересно», — цитирует Галкина «телеканал 360». Ранее адвокат Семен Погосян сообщил, что знаменитости обратились к нему за юридической помощью и купили дом стоимостью более двух млн евро на морском побережье Кипра. По местным законам, такие инвестиции дают право на получение гражданства.

«Теперь у них обоих двойное гражданство. В столицу Кипра супруги прилетели ранним утром, а поздним вечером в этот же самый день уже отправились обратно в Москву», — сообщает Погосян. Фото адвоката с четой Галкин-Пугачева появились в Instagram.

Семен Гринберг
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