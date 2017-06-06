На выставке Медведеву подарили книгу о Путине

21:26 06 июня 2017 0

Дмитрию Медевеву подарили доступ к книгам на электронных носителях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На книжном фестивале «Красная площадь» премьеру Дмитрию Медведеву подарили сертификат на доступ к платформе «Литрес», а также книгу «ДНК России», которая рассказывает о президенте Владимире Путине и стране. В ответ председатель правительства пообещал увеличить финансирование на закупку детских книг библиотеками.

«Это я удачно захожу один раз в год: то читательский билет подарят, то сертификат», — отметил Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА «Новости».

На выставке глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский рассказал премьеру, что по итогам 2014 года общий тираж детских книг сократился на 10%, 2015-го — на 6%, 2016-го — на 3%. «Покупательная способность людей и всякие неурядицы сказываются и на приобретении книг. Книги дешевле не становятся, но за границей тоже происходит падение тиражей», — заметил Медведев.

Сеславинский также сообщил главе правительства, что в рейтинге по чтению книг российские школьники в возрасте 8-10 лет занимают второе место в мире, уступая только Гонконгу. А вот 15-летние подростки из РФ в этом же рейтинге оказываются уже на 26-м месте, пишет «Российская газета».

Для поддержки чтения в России глава правительства пообещал дать поручение увеличить финансирование комплектования фондов библиотек детскими книгами до 300-350 миллионов рублей. Он отметил, что это небольшая цифра. «Мы ее можем нарастить хотя бы до того уровня, который был до сих пор, хотя бы до уровня 300-350 миллионов рублей. Я такое поручение дам», — пообещал Медведев.

Он также добавил, что подписал концепцию по развитию детского и юношеского чтения в России. «Как и у всякой концепции, к ней обязательно должны быть другие документы. Желательно, чтобы еще и денег побольше появилось», — отметил премьер и выразил надежду, что книги будут доходить до маленьких российских читателей с помощью школ и библиотек.