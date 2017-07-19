{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
14:32  19 июля 2017 3

На Урал, где рушатся автомобильные мосты, едет федеральный ревизор

ОНФ. Убитые дороги. Тюмень, ОНФ, васильев александр
Александр Васильев прибудет в УрФО 24 июляФото: Виктория Аввакумова © URA.RU

В УрФО приедет руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев. «Фронтовик» посетит ряд уральских городов, среди которых: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, Ханты-Мансийск и Салехард. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального исполкома ОНФ в ХМАО-Югре.

Александр Васильев намерен оценить состояние асфальта на участках, которые жители отметили на интерактивной карте «убитых» дорог. Также планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012—2016 годах, и сравнить нынешнюю ситуацию с состоянием дорог в 2015 году.

На Урал «фронтовик» Васильев прибудет 24 июля. Визит руководителя дорожного проекта ОНФ пройдет на фоне чрезвычайного происшествия на трассе Екатеринбург-Пермь, где на 36-м километре автотрассы рухнул фрагмент моста. Еще два разрушенных, но действующих перехода, были обнаружены в ХМАО — оба расположены на дороге, соединяющей автономный округ со Свердловской областью.

В 2015 году аналогичный случай произошел в Тюменской области. На 447-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск размыло дорогу. Образовалась промоина глубиной 7 метров и длиной 30 метров. Движение по трассе было закрыто. На дороге скопилось несколько тысяч машин, в том числе большегрузы, перевозящие продукты в северные автономные округа.

По результатам рейда ОНФ в УрФО будет обновлен дорожный рейтинг. В 2015 году лучшим городом Уральского федерального округа по состоянию улично-дорожной сети стала Тюмень, занявшая первую строчку. Ханты-Мансийск занял 43 место, самые «убитые» дороги были обнаружены в Челябинске, который оказался на 107-м месте из 117.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров