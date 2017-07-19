14:32 19 июля 2017 3

Александр Васильев прибудет в УрФО 24 июля Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

В УрФО приедет руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев. «Фронтовик» посетит ряд уральских городов, среди которых: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, Ханты-Мансийск и Салехард. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального исполкома ОНФ в ХМАО-Югре.

Александр Васильев намерен оценить состояние асфальта на участках, которые жители отметили на интерактивной карте «убитых» дорог. Также планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012—2016 годах, и сравнить нынешнюю ситуацию с состоянием дорог в 2015 году.

На Урал «фронтовик» Васильев прибудет 24 июля. Визит руководителя дорожного проекта ОНФ пройдет на фоне чрезвычайного происшествия на трассе Екатеринбург-Пермь, где на 36-м километре автотрассы рухнул фрагмент моста. Еще два разрушенных, но действующих перехода, были обнаружены в ХМАО — оба расположены на дороге, соединяющей автономный округ со Свердловской областью.

В 2015 году аналогичный случай произошел в Тюменской области. На 447-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск размыло дорогу. Образовалась промоина глубиной 7 метров и длиной 30 метров. Движение по трассе было закрыто. На дороге скопилось несколько тысяч машин, в том числе большегрузы, перевозящие продукты в северные автономные округа.

По результатам рейда ОНФ в УрФО будет обновлен дорожный рейтинг. В 2015 году лучшим городом Уральского федерального округа по состоянию улично-дорожной сети стала Тюмень, занявшая первую строчку. Ханты-Мансийск занял 43 место, самые «убитые» дороги были обнаружены в Челябинске, который оказался на 107-м месте из 117.