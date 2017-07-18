15:30 18 июля 2017 0

Мостовые переходы через реки Эйтья и Картопья ждет реконструкция Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Югры объявили о предстоящей реконструкции автомобильных мостов через реки Эйтья и Картопья, расположенных в Советском районе и соединяющих регион с соседней Свердловской областью. Переходы разрушены дождями и талой водой, однако, по заверениям окружного правительства, угрозы для жизни, здоровья и имущества, нет. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили «URA.RU» в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Следует отметить, что эксплуатация мостов осуществляется согласно выданных технических заключений, угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц отсутствует», — утверждают в ведомстве.

Состояние моста через реку Эйтья характеризуется как неудовлетворительное. В 2017 году департамент планирует провести предпроектное обследования конструкции. Планируется, что проектная документация будет разработана в 2018 году. Ремонтные работы на мосту через реку Картопья должны пройти в рамках реконструкции дороги «Советский — Ловинское месторождение». В настоящее время этот проект проходит экологическую и государственную экспертизы. Точные сроки начала и завершения работ в правительстве не назвали.

Всего из 2,7 тыс. км автомобильных дорог в ХМАО 503,2 км находятся в ненормативном состоянии. Это 18,18% от общего числа. В 2018 году власти округа намереваются потратить на дорожные нужды около 10 млрд рублей.

Ранее пользователь под именем Александр Ломакин прислал в редакцию «URA.RU» фотографии мостов через реки Эйтья и Картопья, на которых видны разрушения конструкций. Ломакин выразил беспокойство, что в Югре может произойти повторение чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 июля 2017 года на 36-м километре трассы Екатеринбург — Пермь, где рухнул фрагмент моста.

В 2015 году аналогичный случай произошел в Тюменской области. На 447-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск рухнул мост через реку. Образовалась промоина глубиной около 7 метров и длиной 30 метров. Движение по трассе было закрыто. На дороге скопилось несколько тысяч машин, в том числе большегрузы, перевозящие продукты в автономные округа на севере. МЧС оценило ситуацию как чрезвычайную, для восстановления движения потребовалось трое суток.