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08 октября 2017
19:50  08 октября 2017 0

Порошенко подписал закон о повышении пенсионного возраста и отказался платить за выслугу лет

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко утвердил закон о пенсионной реформе на УкраинеФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о пенсионной реформе, которые накануне были утверждены Верховной Радой. Об утверждении закона президентом рассказал на своей странице в Facebook премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку!» — говорится в сообщении Гройсмана. При этом премьер не стал заострять внимание украинцев на том, что с января следующего года в стране начинается постепенное увеличение возраста выхода на пенсию, отменяются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых, а также назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий, пишет «Лента.ру».

Уже с 2018 года право на пенсию будут иметь лишь те, кто проработал не менее 25 лет, а к 2028 году минимальный пенсионный стаж составит 35 лет. В стаж будет включаться учеба на очных отделениях вузов.

Украинские власти начали проводить пенсионную реформу в стране для получения очередного транша кредитования от Международного валютного фонда (МВФ). По условиям, для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов Киев должен начать пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, усовершенствовать приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги.

Нина Калинина
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