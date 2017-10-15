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15 октября 2017
22:02  15 октября 2017 2

КНДР объяснила развитие ядерной программы защитой от США

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Северная Корея считает США угрозойФото: depositphotos.com © URA.RU

Ракетно-ядерная программа КНДР нацелена на защиту независимости страны, заявил глава делегации Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза Ан Дон Чхун. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы хотели сделать заявление, что наша страна подвергается угрозе того, что само ее существование поставлено на карту, и она может быть уничтожена США. История доказывает, что нам надо самим защищаться, и наши ядерные программы — это программы ядерного сдерживания, они нацелены на защиту нашей независимости», — сказал он.

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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