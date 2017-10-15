КНДР объяснила развитие ядерной программы защитой от США

Ракетно-ядерная программа КНДР нацелена на защиту независимости страны, заявил глава делегации Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза Ан Дон Чхун. Его слова передает РИА «Новости».
«Мы хотели сделать заявление, что наша страна подвергается угрозе того, что само ее существование поставлено на карту, и она может быть уничтожена США. История доказывает, что нам надо самим защищаться, и наши ядерные программы — это программы ядерного сдерживания, они нацелены на защиту нашей независимости», — сказал он.