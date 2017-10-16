Виртуозы джаза со всего мира выступят перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студенчества в рамках Sochi Jazz Festival. Как пообещал маэстро Игорь Бутман, на сцене «Медалс Плаза» будут выступать не только признанные артисты — вместе с ними сыграют начинающие музыканты.
Зрители смогут увидеть на фестивале группы гитариста Евгения Побожия и тромбониста Сергея Долженкова, выступят также трубач Вадим Эйленкриг, трио пианистов Олега Аккуратова, группа Eilenkrig Crew, певец из Британии Тони Момрелл и многие другие, сообщает ТАСС.
Сам Бутман будет выступать с Московским джазовым оркестром, а кроме того, проведет мастер-класс для участников молодежного фестиваля на русском и английском языках. Музыкант также пообещал сыграть джем-сейшен с кем-то из участников, если среди них окажутся джазовые музыканты. «Это такой всемирный лагерь дружбы, общения, чтобы не с чьих-то слов узнавать друг о друге, а познакомиться лично и получить удовольствие от общения. Люди ведь и влюбляются на фестивале, находят свои вторые половинки из других стран», — поделился своими впечатлениями от фестиваля Игорь Бутман.
На молодежных фестивалях в России проведение концертов джазовой музыки уже стало доброй традицией. Накануне в Сочи прошло официальное открытие Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. Старт ему дал президент РФ Владимир Путин.