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16 октября 2017
16:47  16 октября 2017 0

Игорь Бутман пообещал устроить джем-сейшен с начинающими музыкантами на фестивале в Сочи

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, бутман игорь
Игорь Бутман обещает выступить с начинающими музыкантамиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Виртуозы джаза со всего мира выступят перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студенчества в рамках Sochi Jazz Festival. Как пообещал маэстро Игорь Бутман, на сцене «Медалс Плаза» будут выступать не только признанные артисты — вместе с ними сыграют начинающие музыканты.

Зрители смогут увидеть на фестивале группы гитариста Евгения Побожия и тромбониста Сергея Долженкова, выступят также трубач Вадим Эйленкриг, трио пианистов Олега Аккуратова, группа Eilenkrig Crew, певец из Британии Тони Момрелл и многие другие, сообщает ТАСС.

Сам Бутман будет выступать с Московским джазовым оркестром, а кроме того, проведет мастер-класс для участников молодежного фестиваля на русском и английском языках. Музыкант также пообещал сыграть джем-сейшен с кем-то из участников, если среди них окажутся джазовые музыканты. «Это такой всемирный лагерь дружбы, общения, чтобы не с чьих-то слов узнавать друг о друге, а познакомиться лично и получить удовольствие от общения. Люди ведь и влюбляются на фестивале, находят свои вторые половинки из других стран», — поделился своими впечатлениями от фестиваля Игорь Бутман.

На молодежных фестивалях в России проведение концертов джазовой музыки уже стало доброй традицией. Накануне в Сочи прошло официальное открытие Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. Старт ему дал президент РФ Владимир Путин.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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